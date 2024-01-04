"Сучасні павільйони очікування": у Києві КП хоче закупити скляні зупинки на мільйони гривень

Дуже "практичне" рішення під час воєнного стану

Київське комунальне підприємство "Київпастранс" провело тендер на закупівлю 30 "сучасних павільйонів очікування", які мають з’явитися у різних районах столиці до кінця 2024 року. Дані конструкції будуть виконані з металевого каркасу та скляних панелей.

На таких "безпечних" зупинках гості та мешканця міста мають чекати на закінчення сирени повітряної тривоги. Про це повідомляється на сайті Prozorro.

Так, "павільйони очікування" будуть представляти з себе зупинки з металевим каркасом, а також скляними дахом і стінами. Усередині розміщуватимуться дерев’яні лавочки з лаковим покриттям. Підлога буде вистелена керамічною або гранітною тротуарною плиткою. Також розглядається варіант монолітної бетонної плити, виготовленої в заводських умовах.

Варто зазначити, що в КП хочуть придбати 25 зупинок завдовжки чотири метри і ще п’ять комплексів завдовжки шість метрів.

Креслення павільйону

Вартість 30 таких "сучасних павільйонів очікування" оцінили у 8 396 428 гривень, проте договір з компанією "Монтажбуд-77", яка виграла тендер на постачання комплексів, ще не підписали.

Варто зазначити, що це єдина компанія яка подалася на торги та це її перший тендер.

Креслення павільйону

Нагадаємо, що столична влада прийняла рішення, що з 22 травня 2023 року наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги повинен довозити пасажирів до найближчого укриття.

Водій транспорту оголошуватиме про найближче укриття. Мова може йти про підземні станції метро, підземні переходи, укриття в будинках та інше. Виконання цього рішення контролюватиме патрульна поліція міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві повітряні тривоги та спричинені ними зупинка наземного транспорту зі скасуванням руху поїздів метро на Лівий берег Дніпра завдають шкоди комунальним транспортним підприємствам. Втім, точну суму економічної шкоди розрахувати неможливо. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.