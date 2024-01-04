"Современные павильоны ожидания": в Киеве КП хочет закупить стеклянные остановки на миллионы гривен

Очнь "практичное" решение во время военного положения

Киевское коммунальное предприятие "Киевпасстранс" провело тендер на закупку 30 "современных павильонов ожидания", которые должны будут появиться в разных районах столицы до конца 2024 года. Данные конструкции будут выполнены из металлического каркаса и стеклянных панелей.

На таких "безопасных" остановках гости и жителя город должны будут ожидать окончания сирены воздушной тревоги. Об этом сообщается на сайте Prozorro.

Так, "повильоны ожидания" будут представлят собой остановки с металлическим каркасом и стеклянными крышей и стенами. Внутри будут размещаться деревянные лавочки с лаковым покрытием. Пол будет устлан керамической или же гранитной тротуарной плиткой. Также рассматривается вариант монолитной бетонной плиты изготовленной в заводских условиях.

Стоит отметить, что в КП хотят приобрести 25 остановок длиной в четыре метра и еще пять комплексов длиной в шесть метров.

Чертеж павильона

Стоимость 30 таких "современных павильонов ожидания" оценили в 8 396 428 гривен, однако договор с компанией "Монтажбуд-77", которая выиграла тендер на поставку комплексов, еще не подписали.

Стоит отметить, что это единственная компания которая подалась на торги и это ее первый тендер.

Чертеж павильона

Напомним, что в столичные власти приняли решение, что с 22 мая 2023 года наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги должен довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

Водитель транспорта будет объявлять о ближайшем укрытии. Речь может идти о подземных станциях метро, подземных переходах, укрытиях в домах и прочее. Выполнение этого решения будет контролировать патрульная полиция города.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве воздушные тревоги и вызванные ими остановка наземного транспорта с отменой движения поездов метро на Левый берег Днепра наносят ущерб коммунальным транспортным предприятиям. Впрочем, точную сумму экономического ущерба рассчитать невозможно. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.