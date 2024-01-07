На закупках Минобороны полковник "распилил" 170 миллионов: СМИ раскрыли детали схемы

Ранее о разоблачении схемы ГБР сообщило без фамилий

Государственное бюро расследований и прокуратура подозревают начальника Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командование сил логистики ВСУ полковника Александра Козловского в организации схемы по хищению средств на закупках продовольствия для Минобороны. Благодаря ее реализации фигурантам удалось присвоить более 170 млн грн.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на материалы уголовного производства №6202300000000333 от 24 апреля 2023 года. Досудебное расследование установило, что примерно в начале 2022 года Козловский и его подчиненный начальник отдела обеспечения вместе с другими "неустановленными во время расследования военнослужащими" организовали преступную группу.

Следователи отнесли к ней ФЛП Гладюк И.И. и ФЛП Гладюк Л.Б., которые являются родителями жены Козловского. А также должностных лиц предприятий "Армисет", "Ректан", "Архимагир", "Военсервис-Волонтер" (монополист на пищевых подрядах Минобороны в 2017-2019 годах), "Ресурс-Сервис КМ" и "Эко Трейд Юкрейн" (основателем этой фирмы в 2022 году была жена Козловского Оксана, в дальнейшем фирму переписали на Татьяну Бубенок).

Отмечается, что согласно предварительной договоренности, представители ВСУ обеспечивали непроведение претенциозной работы со стороны Министерства, если бизнесмены не поставляли в срок продукты на военные склады и обеспечивали несообщение правоохранителей при поступлении жалоб на некачественные продукты от воинских частей. В свою очередь чиновники вышеназванных фирм создавали видимость обеспечения военных комплектами продуктов – они получали деньги за якобы выполненные услуги, но часть продуктов питания так и не была поставлена.

Во время вторжения, с 16 марта 2022 года по 13 июня 2023 года фирмы "Армисет", "Ректан", "Архимагир", "Военсервис-Волонтер", "Ресурс-Сервис КМ" получали деньги от Минобороны и в дальнейшем перечисляли фирме жены Козловского "Эко трейд Украина" (113 млн грн), тестя (56 млн грн) и тещи Козловского (2 млн грн). В целом удалось установить перевод 172 млн грн. В дальнейшем эти деньги были либо сняты со счетов, либо в банкоматах Хмельницкого. В частности, 14 млн грн было снято лично женой Козловского.

По данным следствия, в 2023 году Козловский приобрел Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн. Автомобиль зарегистрировали на его дочь, студентку Военного института КНУ им. Шевченко. За весь период своей трудовой деятельности дочь получила доход 378 тыс. грн, то есть собственных денег на автомобиль у нее не было.

В марте 2023 года Александр Козловский вероятно приобрел квартиру в Киеве по ул. Композитора Мэйтуса, 4а площадью 158 квадратных метров за 5,85 млн грн (оценочная стоимость 8,34 млн грн), в которой и проживает. Ее обставили мебелью, копленной за деньги с банковской карты тестя Гладюка. При этом следователи отмечают, что "в целях маскировки источника денег", квартира оформлена на некого Червинского В.В., который служит на продовольственном складе Сил логистики в Винницкой области. По данным следствия, официально Червинский с 1999 по 2023 год заработал лишь 1,95 млн грн.

Также летом 2023 Козловский вероятно приобрел 47 земельных участков на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Полтавской областей. Их общая стоимость составляет 7,71 млн. грн., а права собственности зарегистрировали на тещу и тестя фигуранта.

Напомним, Счетная палата Украины утвердила результаты аудита эффективности использования Министерством обороны бюджетных средств для приобретения вещевого имущества и обеспечения питания военнослужащих Вооруженных сил. В нем подтверждаются данные журналистского расследования по завышению цен на продукты питания.