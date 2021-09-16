"Когда малосольные или бочковые немного приелись": Эктор Хименес-Браво рассказал, как замариновать огурцы в спрайте

Эктор Хименес-Браво наглядно показал на видео, как можно замариновать огурцы.

Что мы уже только не делали с огурцами: и мариновали в кетчупе чили, и засаливали их в пакете, и "малосолили" по рецепту Евгения Клопотенко. Однако главный судья шоу "Мастер Шеф", ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво знает еще один необычный рецепт маринованных огурцов — в спрайте.

Своим вариантом он поделился на своей странице в Инстаграм.

"Когда малосольные или бочковые немного приелись" — комментирует Эктор.

Ингредиенты:

Огурцы — 3-4 шт.

Чили — 10 гр

Кунжут — 3 гр

Рисовый уксус — 5 гр

Соевый соус — 10 гр.

Кинза — 10 гр

Спрайт — 300 гр

Приготовление:

Огурцы нарезаем слайсами, к ним добавляем нарезанный чили, и все остальные ингредиенты. Все это перемешиваем, ровно выкладываем и заливаем спрайтом.

Оставляем на 1 час и готово.

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