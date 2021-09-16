Укр

"Когда малосольные или бочковые немного приелись": Эктор Хименес-Браво рассказал, как замариновать огурцы в спрайте

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
2
Рецепт маринованных огурцов от Эктора Хименеса-Браво Новость обновлена 16 сентября 2021, 09:27
Рецепт маринованных огурцов от Эктора Хименеса-Браво

Эктор Хименес-Браво наглядно показал на видео, как можно замариновать огурцы.

Что мы уже только не делали с огурцами: и мариновали в кетчупе чили, и засаливали их в пакете, и "малосолили" по рецепту Евгения Клопотенко. Однако главный судья шоу "Мастер Шеф", ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво знает еще один необычный рецепт маринованных огурцов — в спрайте.

Своим вариантом он поделился на своей странице в Инстаграм.

"Когда малосольные или бочковые немного приелись" — комментирует Эктор.

Ингредиенты:

  • Огурцы — 3-4 шт.
  • Чили — 10 гр
  • Кунжут — 3 гр
  • Рисовый уксус — 5 гр
  • Соевый соус — 10 гр.
  • Кинза — 10 гр
  • Спрайт — 300 гр

Приготовление:

Огурцы нарезаем слайсами, к ним добавляем нарезанный чили, и все остальные ингредиенты. Все это перемешиваем, ровно выкладываем и заливаем спрайтом.

Оставляем на 1 час и готово.

Также вы можете ознакомиться с проверенными временем, надежными и просто лучшими рецептами маринованных огурцов на зиму.

Заразиться "Дельтой" намного проще, чем другими штаммами
Здоровье
Начинается с насморка и боли в мышцах: симптомы "Дельта"-штамма по дням (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Заразиться "Дельтой" намного проще, чем другими штаммами
Начинается с насморка и боли в мышцах: симптомы "Дельта"-штамма по дням (инфографика)
Дата публикации
Категория
Средства из бюджета 2022 года начнут тратить уже в декабре текущего
Госбюджет-2022: в приоритете долги и "Большая стройка", но без повышения налогов никуда
Дата публикации
Категория
На месте взрыва продолжают работать следователи
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Лига чемпионов
Голевое безумие в Манчестере и фиаско "Шахтера": результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 15 сентября
Дата публикации
Категория
Удаленная работа завоевывает все большую популярность
Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем