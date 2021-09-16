"Когда малосольные или бочковые немного приелись": Эктор Хименес-Браво рассказал, как замариновать огурцы в спрайте
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Эктор Хименес-Браво наглядно показал на видео, как можно замариновать огурцы.
Что мы уже только не делали с огурцами: и мариновали в кетчупе чили, и засаливали их в пакете, и "малосолили" по рецепту Евгения Клопотенко. Однако главный судья шоу "Мастер Шеф", ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво знает еще один необычный рецепт маринованных огурцов — в спрайте.
Своим вариантом он поделился на своей странице в Инстаграм.
"Когда малосольные или бочковые немного приелись" — комментирует Эктор.
Ингредиенты:
- Огурцы — 3-4 шт.
- Чили — 10 гр
- Кунжут — 3 гр
- Рисовый уксус — 5 гр
- Соевый соус — 10 гр.
- Кинза — 10 гр
- Спрайт — 300 гр
Приготовление:
Огурцы нарезаем слайсами, к ним добавляем нарезанный чили, и все остальные ингредиенты. Все это перемешиваем, ровно выкладываем и заливаем спрайтом.
Оставляем на 1 час и готово.
Также вы можете ознакомиться с проверенными временем, надежными и просто лучшими рецептами маринованных огурцов на зиму.
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