"Коли малосольні або бочкові трохи приїлися": Ектор Хіменес-Браво розповів, як замаринувати огірки в спрайті

Ектор Хіменес-Браво наочно показав на відео, як можна замаринувати огірки.

Що ми вже тільки не робили з огірками: і маринували в кетчупі чилі, і засолювали їх в пакеті, і " малосолили" за рецептом Євгена Клопотенко. Однак головний суддя шоу "МастерШеф", ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво знає ще один незвичайний рецепт маринованих огірків — в спрайті.

Своїм варіантом він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

"Коли малосольні або бочкові трохи приїлися" — коментує Ектор.

Інгредієнти:

Огірки — 3-4 шт.

Чилі — 10 гр

Кунжут — 3 гр

Рисовий оцет — 5 гр

Соєвий соус — 10 гр.

Кінза — 10 гр

Спрайт — 300 гр

Приготування:

Огірки нарізаємо слайсами, до них додаємо нарізаний чилі, і всі інші інгредієнти. Все це перемішуємо, рівно викладаємо і заливаємо спрайтом.

Залишаємо на 1 годину і готово.

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