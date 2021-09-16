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"Коли малосольні або бочкові трохи приїлися": Ектор Хіменес-Браво розповів, як замаринувати огірки в спрайті

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Рецепт маринованих огірків від Ектора Хіменеса-Браво Новина оновлена 16 вересня 2021, 09:27
Рецепт маринованих огірків від Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес-Браво наочно показав на відео, як можна замаринувати огірки.

Що ми вже тільки не робили з огірками: і маринували в кетчупі чилі, і засолювали їх в пакеті, і " малосолили" за рецептом Євгена Клопотенко. Однак головний суддя шоу "МастерШеф", ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво знає ще один незвичайний рецепт маринованих огірків — в спрайті.

Своїм варіантом він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

"Коли малосольні або бочкові трохи приїлися" — коментує Ектор.

Інгредієнти:

  • Огірки — 3-4 шт.
  • Чилі — 10 гр
  • Кунжут — 3 гр
  • Рисовий оцет — 5 гр
  • Соєвий соус — 10 гр.
  • Кінза — 10 гр
  • Спрайт — 300 гр

Приготування:

Огірки нарізаємо слайсами, до них додаємо нарізаний чилі, і всі інші інгредієнти. Все це перемішуємо, рівно викладаємо і заливаємо спрайтом.

Залишаємо на 1 годину і готово.

Також ви можете ознайомитися з перевіреними часом, надійними і просто кращими рецептами маринованих огірків на зиму.

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