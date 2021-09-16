"Коли малосольні або бочкові трохи приїлися": Ектор Хіменес-Браво розповів, як замаринувати огірки в спрайті
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Ектор Хіменес-Браво наочно показав на відео, як можна замаринувати огірки.
Що ми вже тільки не робили з огірками: і маринували в кетчупі чилі, і засолювали їх в пакеті, і " малосолили" за рецептом Євгена Клопотенко. Однак головний суддя шоу "МастерШеф", ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво знає ще один незвичайний рецепт маринованих огірків — в спрайті.
Своїм варіантом він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
"Коли малосольні або бочкові трохи приїлися" — коментує Ектор.
Інгредієнти:
- Огірки — 3-4 шт.
- Чилі — 10 гр
- Кунжут — 3 гр
- Рисовий оцет — 5 гр
- Соєвий соус — 10 гр.
- Кінза — 10 гр
- Спрайт — 300 гр
Приготування:
Огірки нарізаємо слайсами, до них додаємо нарізаний чилі, і всі інші інгредієнти. Все це перемішуємо, рівно викладаємо і заливаємо спрайтом.
Залишаємо на 1 годину і готово.
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