Пирог "Баловница": как приготовить нежнейший десерт, который тает во рту
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Этот пирог готовится невероятно просто, а на вкус получается просто великолепным.
Одними из самых популярных в Украине десертов являются пироги. Их просто и быстро готовить, а начинки можно использовать самые разнообразные. Можно, например, приготовить вкуснейший пирог "3 стакана" с яблоками или ленивый штрудель со сливами. Сегодня же мы расскажем вам, как испечь невероятно нежный и сочный пирог "Баловница", который обязательно станет вашим любимым десертом к чаю.
Рецептом вкусной сладости поделилась популярный кулинар Татьяна Литвинова.
Как приготовить пирог "Баловница"
Ингредиенты:
- Яйца (желтки) — 3 шт
- Масло сливочное — 250 г
- Сахар — 80 г
- Сметана — 1 ст.л.
- Мука пшеничная — 400 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч.л.
- Цедра лимона — 1 шт
- Джем яблочный — 500 мл
Меренга:
- Яйца (белки) — 3 шт
- Сахар — 150 г
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром. Добавьте масло и снова взбейте.
- Натрите в тесто лимонную цедру.
- Соедените разрыхлитель с мукой. Всыпьте в тесто и взбейте.
- Добавьте столовую ложку сметаны и муку. Замесите тесто.
- Отправьте тесто в холодильник на 1 час.
- Взбейте белки с сахаром для меренги.
- Тонко раскатайте ваше тесто по размеру противня и аккуратно выложите его.
- Щедро смажьте этот слой джемом.
- Сверху выложите меренгу.
- Выпекайте 30 мин, при температуре 180, и 30 мин при температуре 100 градусов.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ароматных тыквенных панкейков.
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