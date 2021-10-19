Пирог "Баловница": как приготовить нежнейший десерт, который тает во рту

Этот пирог готовится невероятно просто, а на вкус получается просто великолепным.

Одними из самых популярных в Украине десертов являются пироги. Их просто и быстро готовить, а начинки можно использовать самые разнообразные. Можно, например, приготовить вкуснейший пирог "3 стакана" с яблоками или ленивый штрудель со сливами. Сегодня же мы расскажем вам, как испечь невероятно нежный и сочный пирог "Баловница", который обязательно станет вашим любимым десертом к чаю.

Рецептом вкусной сладости поделилась популярный кулинар Татьяна Литвинова.

Как приготовить пирог "Баловница"

Ингредиенты:

Яйца (желтки) — 3 шт

Масло сливочное — 250 г

Сахар — 80 г

Сметана — 1 ст.л.

Мука пшеничная — 400 г

Разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Цедра лимона — 1 шт

Джем яблочный — 500 мл

Меренга:

Яйца (белки) — 3 шт

Сахар — 150 г

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте масло и снова взбейте. Натрите в тесто лимонную цедру. Соедените разрыхлитель с мукой. Всыпьте в тесто и взбейте. Добавьте столовую ложку сметаны и муку. Замесите тесто. Отправьте тесто в холодильник на 1 час. Взбейте белки с сахаром для меренги. Тонко раскатайте ваше тесто по размеру противня и аккуратно выложите его. Щедро смажьте этот слой джемом. Сверху выложите меренгу. Выпекайте 30 мин, при температуре 180, и 30 мин при температуре 100 градусов.

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