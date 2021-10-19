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Пирог "Баловница": как приготовить нежнейший десерт, который тает во рту

Автор
Ольга Броскова
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Пирог с джемом "Баловница"
Пирог с джемом "Баловница"

Этот пирог готовится невероятно просто, а на вкус получается просто великолепным.

Одними из самых популярных в Украине десертов являются пироги. Их просто и быстро готовить, а начинки можно использовать самые разнообразные. Можно, например, приготовить вкуснейший пирог "3 стакана" с яблоками или ленивый штрудель со сливами. Сегодня же мы расскажем вам, как испечь невероятно нежный и сочный пирог "Баловница", который обязательно станет вашим любимым десертом к чаю.

Рецептом вкусной сладости поделилась популярный кулинар Татьяна Литвинова.

Как приготовить пирог "Баловница"

Ингредиенты:

  • Яйца (желтки) — 3 шт
  • Масло сливочное — 250 г
  • Сахар — 80 г
  • Сметана — 1 ст.л.
  • Мука пшеничная — 400 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч.л.
  • Цедра лимона — 1 шт
  • Джем яблочный — 500 мл

Меренга:

  • Яйца (белки) — 3 шт
  • Сахар — 150 г

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте масло и снова взбейте.
  2. Натрите в тесто лимонную цедру.
  3. Соедените разрыхлитель с мукой. Всыпьте в тесто и взбейте.
  4. Добавьте столовую ложку сметаны и муку. Замесите тесто.
  5. Отправьте тесто в холодильник на 1 час.
  6. Взбейте белки с сахаром для меренги.
  7. Тонко раскатайте ваше тесто по размеру противня и аккуратно выложите его.
  8. Щедро смажьте этот слой джемом.
  9. Сверху выложите меренгу.
  10. Выпекайте 30 мин, при температуре 180, и 30 мин при температуре 100 градусов.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ароматных тыквенных панкейков.

Теги:
#Пирог #Десерт
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