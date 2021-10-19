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Пиріг "Баловниця": як приготувати ніжний десерт, який тане у роті

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Пиріг з джемом "Баловниця" Новина оновлена 19 жовтня 2021, 16:49
Пиріг з джемом "Баловниця"

Цей пиріг готується неймовірно просто, а на смак виходить просто чудовим.

Одними з найпопулярніших в Україні десертів є пироги. Їх просто і швидко готувати, а начинки можна використовувати найрізноманітніші. Можна, наприклад, приготувати смачний пиріг "3 склянки" з яблуками або ледачий штрудель зі сливами. Сьогодні ж ми розповімо вам, як спекти неймовірно ніжний і соковитий пиріг "Баловниця", який обов’язково стане вашим улюбленим десертом до чаю.

Рецептом смачних солодощів поділилася популярний кулінар Тетяна Литвинова.

Як приготувати пиріг "Баловниця"

Інгредієнти:

  • Яйця (жовтки) — 3 шт
  • Масло вершкове — 250 г
  • Цукор — 80 г
  • Сметана — 1 ст.л.
  • Борошно пшеничне — 400 г
  • Розпушувач — 0,5 ч.л.
  • Цедра лимона — 1 шт
  • Джем яблучний — 500 мл

Меренга:

  • Яйця (білки) — 3 шт
  • Цукор — 150 г

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця з цукром. Додайте масло і знову збийте.
  2. Натріть в тісто лимонну цедру.
  3. Зʼєднайте розпушувач з борошном. Всипте в тісто і збийте.
  4. Додайте столову ложку сметани і борошно. Замісити тісто.
  5. Надішліть тісто в холодильник на 1 годину.
  6. Збийте білки з цукром для меренги.
  7. Тонко розкачайте ваше тісто за розміром дека і акуратно викладіть його.
  8. Щедро змастіть цей шар джемом.
  9. Зверху викладіть меренгу.
  10. Випікайте 30 хв, при температурі 180, і 30 хв при температурі 100 градусів.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ароматних гарбузових панкейків.

Теги:
#Пиріг #Десерт
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