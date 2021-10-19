Пиріг "Баловниця": як приготувати ніжний десерт, який тане у роті

Цей пиріг готується неймовірно просто, а на смак виходить просто чудовим.

Одними з найпопулярніших в Україні десертів є пироги. Їх просто і швидко готувати, а начинки можна використовувати найрізноманітніші. Можна, наприклад, приготувати смачний пиріг "3 склянки" з яблуками або ледачий штрудель зі сливами. Сьогодні ж ми розповімо вам, як спекти неймовірно ніжний і соковитий пиріг "Баловниця", який обов’язково стане вашим улюбленим десертом до чаю.

Рецептом смачних солодощів поділилася популярний кулінар Тетяна Литвинова.

Як приготувати пиріг "Баловниця"

Інгредієнти:

Яйця (жовтки) — 3 шт

Масло вершкове — 250 г

Цукор — 80 г

Сметана — 1 ст.л.

Борошно пшеничне — 400 г

Розпушувач — 0,5 ч.л.

Цедра лимона — 1 шт

Джем яблучний — 500 мл

Меренга:

Яйця (білки) — 3 шт

Цукор — 150 г

Спосіб приготування:

Збийте яйця з цукром. Додайте масло і знову збийте. Натріть в тісто лимонну цедру. Зʼєднайте розпушувач з борошном. Всипте в тісто і збийте. Додайте столову ложку сметани і борошно. Замісити тісто. Надішліть тісто в холодильник на 1 годину. Збийте білки з цукром для меренги. Тонко розкачайте ваше тісто за розміром дека і акуратно викладіть його. Щедро змастіть цей шар джемом. Зверху викладіть меренгу. Випікайте 30 хв, при температурі 180, і 30 хв при температурі 100 градусів.

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