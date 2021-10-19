Пиріг "Баловниця": як приготувати ніжний десерт, який тане у роті
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Цей пиріг готується неймовірно просто, а на смак виходить просто чудовим.
Одними з найпопулярніших в Україні десертів є пироги. Їх просто і швидко готувати, а начинки можна використовувати найрізноманітніші. Можна, наприклад, приготувати смачний пиріг "3 склянки" з яблуками або ледачий штрудель зі сливами. Сьогодні ж ми розповімо вам, як спекти неймовірно ніжний і соковитий пиріг "Баловниця", який обов’язково стане вашим улюбленим десертом до чаю.
Рецептом смачних солодощів поділилася популярний кулінар Тетяна Литвинова.
Як приготувати пиріг "Баловниця"
Інгредієнти:
- Яйця (жовтки) — 3 шт
- Масло вершкове — 250 г
- Цукор — 80 г
- Сметана — 1 ст.л.
- Борошно пшеничне — 400 г
- Розпушувач — 0,5 ч.л.
- Цедра лимона — 1 шт
- Джем яблучний — 500 мл
Меренга:
- Яйця (білки) — 3 шт
- Цукор — 150 г
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром. Додайте масло і знову збийте.
- Натріть в тісто лимонну цедру.
- Зʼєднайте розпушувач з борошном. Всипте в тісто і збийте.
- Додайте столову ложку сметани і борошно. Замісити тісто.
- Надішліть тісто в холодильник на 1 годину.
- Збийте білки з цукром для меренги.
- Тонко розкачайте ваше тісто за розміром дека і акуратно викладіть його.
- Щедро змастіть цей шар джемом.
- Зверху викладіть меренгу.
- Випікайте 30 хв, при температурі 180, і 30 хв при температурі 100 градусів.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт ароматних гарбузових панкейків.
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