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Завтрак на скорую руку: Саша Бо поделилась рецептом вкусных гренок с яйцами и сыром

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Блогер-миллионник Саша Бо Новость обновлена 05 ноября 2021, 11:05
Блогер-миллионник Саша Бо

Саше с приготовлением помогал ее сын Даниил.

Известный украинский блогер-миллионник Саша Бо, которая ранее рассказала о своей болезни — булимии, решила разнообразить свой контент рецептами. 

У себя в сторис в Инстаграм Александра опубликовала простой рецепт завтрака/быстрого перекуса, который очень легко приготовить, имея под рукой нужные ингредиенты. 

Блогер отметила, что записывала рецепт вечером
Блогер отметила, что записывала рецепт вечером

Ингредиенты:

  • яйца
  • салями
  • пармезан
  • сыр Филадельфия
  • хлеб
  • соль
  • подсолнечное масло

Для обжаривания гренок

  • молоко
  • мука

Способ приготовления:

  1. Обжарьте хлеб в смеси молоко+яйцо+мука+соль. Количество гренок зависит только от вашего аппетита. 
  2. Пожарьте яичницу. На один бутерброд идет одна яичница. 
  3. Намажьте гренку сыром Филадельфия и приступайте к "сборке" бутерброда. Хлеб посыпьте натертым пармезаном, потом положите на него несколько кусочков салями, яичницу, и снова посыпьте пармезаном. 

Напомним, что наибольшую популярность Саша Бо получила после того, как стало известно о ее скандальном разводе. Более пяти лет девушка была в отношениях с блогером Игорем Пустовитом. В интервью Маше Ефросининой Саша Бо пожаловалась на разногласия с мужем из-за того, что Саша зарабатывала больше денег, чем он. Она также рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позже Игорь Пустовит дал интервью ведущему Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, проблемах в постели, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Гренки #Простой рецепт #Александра Пустовит #Саша Бо
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