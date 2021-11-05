Завтрак на скорую руку: Саша Бо поделилась рецептом вкусных гренок с яйцами и сыром
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Саше с приготовлением помогал ее сын Даниил.
Известный украинский блогер-миллионник Саша Бо, которая ранее рассказала о своей болезни — булимии, решила разнообразить свой контент рецептами.
У себя в сторис в Инстаграм Александра опубликовала простой рецепт завтрака/быстрого перекуса, который очень легко приготовить, имея под рукой нужные ингредиенты.
Ингредиенты:
- яйца
- салями
- пармезан
- сыр Филадельфия
- хлеб
- соль
- подсолнечное масло
Для обжаривания гренок
- молоко
- мука
Способ приготовления:
- Обжарьте хлеб в смеси молоко+яйцо+мука+соль. Количество гренок зависит только от вашего аппетита.
- Пожарьте яичницу. На один бутерброд идет одна яичница.
- Намажьте гренку сыром Филадельфия и приступайте к "сборке" бутерброда. Хлеб посыпьте натертым пармезаном, потом положите на него несколько кусочков салями, яичницу, и снова посыпьте пармезаном.
Напомним, что наибольшую популярность Саша Бо получила после того, как стало известно о ее скандальном разводе. Более пяти лет девушка была в отношениях с блогером Игорем Пустовитом. В интервью Маше Ефросининой Саша Бо пожаловалась на разногласия с мужем из-за того, что Саша зарабатывала больше денег, чем он. Она также рассказала, что он желал ей смерти от рака.
Позже Игорь Пустовит дал интервью ведущему Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, проблемах в постели, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.
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