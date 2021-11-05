Завтрак на скорую руку: Саша Бо поделилась рецептом вкусных гренок с яйцами и сыром

Саше с приготовлением помогал ее сын Даниил.

Известный украинский блогер-миллионник Саша Бо, которая ранее рассказала о своей болезни — булимии, решила разнообразить свой контент рецептами.

У себя в сторис в Инстаграм Александра опубликовала простой рецепт завтрака/быстрого перекуса, который очень легко приготовить, имея под рукой нужные ингредиенты.

Блогер отметила, что записывала рецепт вечером

Ингредиенты:

яйца

салями

пармезан

сыр Филадельфия

хлеб

соль

подсолнечное масло

Для обжаривания гренок

молоко

мука

Способ приготовления:

Обжарьте хлеб в смеси молоко+яйцо+мука+соль. Количество гренок зависит только от вашего аппетита. Пожарьте яичницу. На один бутерброд идет одна яичница. Намажьте гренку сыром Филадельфия и приступайте к "сборке" бутерброда. Хлеб посыпьте натертым пармезаном, потом положите на него несколько кусочков салями, яичницу, и снова посыпьте пармезаном.

Напомним, что наибольшую популярность Саша Бо получила после того, как стало известно о ее скандальном разводе. Более пяти лет девушка была в отношениях с блогером Игорем Пустовитом. В интервью Маше Ефросининой Саша Бо пожаловалась на разногласия с мужем из-за того, что Саша зарабатывала больше денег, чем он. Она также рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позже Игорь Пустовит дал интервью ведущему Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, проблемах в постели, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.