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Сніданок нашвидкуруч: Саша Бо поділилася рецептом смачних грінок з яйцями та сиром

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Блогер-мільйонник Саша Бо Новина оновлена 05 листопада 2021, 11:05
Блогер-мільйонник Саша Бо

Саші з приготуванням допомагав її син Данило.

Відомий український блогер-мільйонник Саша Бо, яка раніше розповіла про свою хворобу — булімію, вирішила урізноманітнити свій контент рецептами.

У себе в сторіс в Інстаграм Олександра опублікувала простий рецепт сніданку/швидкого перекусу, який дуже легко приготувати, маючи під рукою потрібні інгредієнти.

Блогер зазначила, що записувала рецепт увечері
Блогер зазначила, що записувала рецепт увечері

Інгредієнти:

  • яйця
  • салямі
  • пармезан
  • сир Філадельфія
  • хліб
  • сіль
  • соняшникова олія

Для обсмажування грінок

  • молоко
  • борошно

Спосіб приготування:

  1. Обсмажте хліб у суміші молоко+яйце+борошно+сіль. Кількість грінок залежить лише від вашого апетиту.
  2. Посмажте яєчню. На один бутерброд іде одна яєчня.
  3. Намажте грінку сиром Філадельфія і приступайте до "складання" бутерброду. Хліб посипте натертим пармезаном, потім покладіть кілька шматочків салямі, яєчню, і знову посипте пармезаном.

Нагадаємо, що найбільшу популярність Саша Бо отримала після того, як стало відомо про її скандальне розлучення. Понад п’ять років дівчина була у стосунках із блогером Ігорем Пустовітом. В інтерв’ю Маші Єфросиніної Саша Бо поскаржилася на розбіжності з чоловіком через те, що Саша заробляла більше грошей, ніж він. Вона також розповіла, що він хотів їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, проблеми в ліжку, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Грінки #Простий рецепт #Олександра Пустовіта #Саша Бо
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