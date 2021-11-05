Сніданок нашвидкуруч: Саша Бо поділилася рецептом смачних грінок з яйцями та сиром

Саші з приготуванням допомагав її син Данило.

Відомий український блогер-мільйонник Саша Бо, яка раніше розповіла про свою хворобу — булімію, вирішила урізноманітнити свій контент рецептами.

У себе в сторіс в Інстаграм Олександра опублікувала простий рецепт сніданку/швидкого перекусу, який дуже легко приготувати, маючи під рукою потрібні інгредієнти.

Блогер зазначила, що записувала рецепт увечері

Інгредієнти:

яйця

салямі

пармезан

сир Філадельфія

хліб

сіль

соняшникова олія

Для обсмажування грінок

молоко

борошно

Спосіб приготування:

Обсмажте хліб у суміші молоко+яйце+борошно+сіль. Кількість грінок залежить лише від вашого апетиту. Посмажте яєчню. На один бутерброд іде одна яєчня. Намажте грінку сиром Філадельфія і приступайте до "складання" бутерброду. Хліб посипте натертим пармезаном, потім покладіть кілька шматочків салямі, яєчню, і знову посипте пармезаном.

Нагадаємо, що найбільшу популярність Саша Бо отримала після того, як стало відомо про її скандальне розлучення. Понад п’ять років дівчина була у стосунках із блогером Ігорем Пустовітом. В інтерв’ю Маші Єфросиніної Саша Бо поскаржилася на розбіжності з чоловіком через те, що Саша заробляла більше грошей, ніж він. Вона також розповіла, що він хотів їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, проблеми в ліжку, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.