Сніданок нашвидкуруч: Саша Бо поділилася рецептом смачних грінок з яйцями та сиром
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Саші з приготуванням допомагав її син Данило.
Відомий український блогер-мільйонник Саша Бо, яка раніше розповіла про свою хворобу — булімію, вирішила урізноманітнити свій контент рецептами.
У себе в сторіс в Інстаграм Олександра опублікувала простий рецепт сніданку/швидкого перекусу, який дуже легко приготувати, маючи під рукою потрібні інгредієнти.
Інгредієнти:
- яйця
- салямі
- пармезан
- сир Філадельфія
- хліб
- сіль
- соняшникова олія
Для обсмажування грінок
- молоко
- борошно
Спосіб приготування:
- Обсмажте хліб у суміші молоко+яйце+борошно+сіль. Кількість грінок залежить лише від вашого апетиту.
- Посмажте яєчню. На один бутерброд іде одна яєчня.
- Намажте грінку сиром Філадельфія і приступайте до "складання" бутерброду. Хліб посипте натертим пармезаном, потім покладіть кілька шматочків салямі, яєчню, і знову посипте пармезаном.
Нагадаємо, що найбільшу популярність Саша Бо отримала після того, як стало відомо про її скандальне розлучення. Понад п’ять років дівчина була у стосунках із блогером Ігорем Пустовітом. В інтерв’ю Маші Єфросиніної Саша Бо поскаржилася на розбіжності з чоловіком через те, що Саша заробляла більше грошей, ніж він. Вона також розповіла, що він хотів їй смерті від раку.
Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, проблеми в ліжку, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.
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