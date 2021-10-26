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"Нічого соромного в цьому немає": Саша Бо розповіла, як справляється з булімією

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Нічого соромного в цьому немає": Саша Бо розповіла, як справляється з булімією Новина оновлена 26 жовтня 2021, 17:30

Саша Бо намагається знайти причину харчового розладу у своєму дитинстві.

Перший україномовний блогер-мільйонник з Івано-Франківська Олександра Пустовіт, більш відома в мережі як Саша Бо, після принижень з боку свого ексчоловіка блогера Ігоря Пустовіта вирішила розставити всі крапки над "і" і розповіла про свою хворобу — булімію.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина коротко розповіла про те, як вона справляється із цим і що для цього робить.

Олександра Пустовіт зазначила, що булімія – це хвороба, яка розвивається на нервовому ґрунті, і причин її появи можна знайти тисячі. Також дівчина додала, що за статистикою на булімію страждає кожна третя жінка, але оскільки через її колишнього чоловіка останнім часом ЗМІ обговорюють тільки її, вона вирішила розповісти про це.

Саша Бо зізнається, що спочатку вона була у розпачі і її переслідувало почуття сорому, проте потім вона зрозуміла, що нічого соромного у цьому немає.

"Я беру на себе відповідальність довести дівчатам, що з цим потрібно працювати, тому що це справді проблема. Проблема, яка не впливає на оточуючих, але руйнує власну психоемоційну опору" — пише Саша.

Блогер зізналася, що вже понад місяць вона спілкується з психоаналітиком та фахівцем з харчової поведінки та намагається знайти відповідь, чому це трапилося з нею. Олександра аналізує свою діяльність і намагається знайти різні способи врівноваження та заспокоєння. Також вона почала медитувати та слухати музику.

"Після розлучення я схудла на 8 кг за кілька тижнів, тому що булімія перетворилася на анорексію. Зараз я спокійно набираю вагу і цифри показують +4 " — зізналася блогерка.

Нагадаємо, що інформація про розлучення популярних українських блогерів Сашка та Ігоря Пустовітів з’явилася цього літа. У п’ятирічному шлюбі у пари народилося двоє дітей.

В інтерв’ю Маші Єфросиніної Саша Бо поскаржилася на розбіжності з чоловіком через те, що Саша заробляла більше грошей, ніж він. Вона також розповіла, що він хотів їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Сашка, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.

Теги:
#Блогер #Олександра Пустовіта #Саша Бо
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