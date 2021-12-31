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"Сельдь под шубой": самый вкусный рецепт на Новый год

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Торт из "Селедки под шубой" Новость обновлена 31 декабря 2021, 17:55
Торт из "Селедки под шубой"

Привычный для многих салат перестанет быть банальным, если его подать оригинальным способом

Новогодний стол сложно представить без салата "Оливье", приготовленного по классическому рецепту, а также – без "Сельди под шубой", которую можно подать в виде роллов или необычной закуски. Также это блюдо можно приготовить виде торта.

Рецептом торта-салата на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 350 г. слабосоленой селедки;
  • 3 шт. вареного картофеля;
  • 2 шт. вареной морковки;
  • 4 сваренных вкрутую яйца;
  • зеленый лук;
  • соль по вкусу;
  • майонез.

Свекольный мусс:

  • 500 г. уже подготовленной отварной свеклы;
  • 100 г. майонеза;
  • 200 г. сметаны;
  • 1 ч. л. обычной острой горчицы;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 25 г. желатина;
  • 125 мл. холодной обычной воды.

Для украшения:

  • свежий укроп;
  • свежая клюква.

Приготовление:

  1. Мелко нарезаем зеленый лук.
  2. Филе сельди нарезаем на небольшие кусочки.
  3. Сельдь и лук перекладываем в тарелку и хорошо перемешиваем.
  4. Морковь, картофель и яйца натираем на крупной терке и все ингредиенты немного подсаливаем.
  5. В каждую часть добавляем небольшое количество майонеза и перемешиваем.
  6. Обматываем пищевой пленкой кондитерское кольцо диаметром 18 см и устанавливаем на тарелку.
  7. Первым слоем выкладываем картофель, второй – сельдь с луком, третий – морковь, четвертый – яйца.
  8. Отправляем салат в холодильник минимум на 40 минут.
  9. Для приготовления мусса с начала заливаем желатин теплой водой, хорошо перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 15-20 минут, чтобы желатин хорошо набух.
  10. Очищенную отваренную свеклу нарезаем небольшими кусочками и перекладываем в глубокую миску, добавляем соль, сметану, майонез, острую горчицу и перебиваем погружным блендером в однородную массу.
  11. Растопленный на паровой бане желатин добавляем в свекольную массу и перебиваем погружным блендером.
  12. Достаем салат из холодильника и убираем кондитерское кольцо.
  13. Кондитерское кольцо выставляем на диаметр 22 см и надеваем на салат, также устанавливаем бордюрную ленту.
  14. Часть свекольного мусса перекладываем в одноразовый кондитерский мешок и с его помощью отсаживаем по диаметру кольца вокруг салата. И убираем все в холодильник на 15 минут.
  15. Достаем салат из холодильника и отсаживаем сверху оставшийся мусс. Чтобы мусс равномерно распределился, нужно немного постучать по тарелке.
  16. Отправляем торт-салат в холодильник минимум на 8 часов.
  17. По истечении времени достаем салат из холодильника, аккуратно снимаем кондитерское кольцо и бордюрную ленту.
  18. Украшаем веточками укропа и ягодами клюквы.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить салат "Полярный экспресс".

Теги:
#Рецепты #Салат #Новый год
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