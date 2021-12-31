"Сельдь под шубой": самый вкусный рецепт на Новый год
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Привычный для многих салат перестанет быть банальным, если его подать оригинальным способом
Новогодний стол сложно представить без салата "Оливье", приготовленного по классическому рецепту, а также – без "Сельди под шубой", которую можно подать в виде роллов или необычной закуски. Также это блюдо можно приготовить виде торта.
Рецептом торта-салата на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 350 г. слабосоленой селедки;
- 3 шт. вареного картофеля;
- 2 шт. вареной морковки;
- 4 сваренных вкрутую яйца;
- зеленый лук;
- соль по вкусу;
- майонез.
Свекольный мусс:
- 500 г. уже подготовленной отварной свеклы;
- 100 г. майонеза;
- 200 г. сметаны;
- 1 ч. л. обычной острой горчицы;
- 0,5 ч. л. соли;
- 25 г. желатина;
- 125 мл. холодной обычной воды.
Для украшения:
- свежий укроп;
- свежая клюква.
Приготовление:
- Мелко нарезаем зеленый лук.
- Филе сельди нарезаем на небольшие кусочки.
- Сельдь и лук перекладываем в тарелку и хорошо перемешиваем.
- Морковь, картофель и яйца натираем на крупной терке и все ингредиенты немного подсаливаем.
- В каждую часть добавляем небольшое количество майонеза и перемешиваем.
- Обматываем пищевой пленкой кондитерское кольцо диаметром 18 см и устанавливаем на тарелку.
- Первым слоем выкладываем картофель, второй – сельдь с луком, третий – морковь, четвертый – яйца.
- Отправляем салат в холодильник минимум на 40 минут.
- Для приготовления мусса с начала заливаем желатин теплой водой, хорошо перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 15-20 минут, чтобы желатин хорошо набух.
- Очищенную отваренную свеклу нарезаем небольшими кусочками и перекладываем в глубокую миску, добавляем соль, сметану, майонез, острую горчицу и перебиваем погружным блендером в однородную массу.
- Растопленный на паровой бане желатин добавляем в свекольную массу и перебиваем погружным блендером.
- Достаем салат из холодильника и убираем кондитерское кольцо.
- Кондитерское кольцо выставляем на диаметр 22 см и надеваем на салат, также устанавливаем бордюрную ленту.
- Часть свекольного мусса перекладываем в одноразовый кондитерский мешок и с его помощью отсаживаем по диаметру кольца вокруг салата. И убираем все в холодильник на 15 минут.
- Достаем салат из холодильника и отсаживаем сверху оставшийся мусс. Чтобы мусс равномерно распределился, нужно немного постучать по тарелке.
- Отправляем торт-салат в холодильник минимум на 8 часов.
- По истечении времени достаем салат из холодильника, аккуратно снимаем кондитерское кольцо и бордюрную ленту.
- Украшаем веточками укропа и ягодами клюквы.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить салат "Полярный экспресс".
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