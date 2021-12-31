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"Оселедець під шубою": найсмачніший рецепт на Новий рік

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Торт із "Оселедця під шубою" Новина оновлена 31 грудня 2021, 17:55
Торт із "Оселедця під шубою"

Звичний для багатьох салат перестане бути банальним, якщо його подати оригінальним способом

Новорічний стіл складно уявити без салату "Олів’є", приготовленого за класичним рецептом, а також — без "Оселедця під шубою", який можна подати у вигляді ролів або незвичайної закуски. Також цю страву можна приготувати у вигляді торта.

Рецептом торта-салату на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • 350 г слабосоленого оселедця;
  • 3 шт. вареної картоплі;
  • 2 шт. вареної моркви;
  • 4 зварених круто яйця;
  • зелена цибуля;
  • сіль за смаком;
  • майонез.

Буряковий мус:

  • 500 г. вже підготовленого відвареного буряка;
  • 100 г. майонезу;
  • 200 г сметани;
  • 1 ч. л. звичайної гострої гірчиці;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 25 г. желатину;
  • 125 мл. холодної звичайної води.

Для прикрас:

  • свіжий кріп;
  • свіжа журавлина.

Приготування:

  1. Дрібно нарізаємо зелену цибулю.
  2. Філе оселедця нарізаємо на невеликі шматочки.
  3. Оселедець і цибулю перекладаємо в тарілку і добре перемішуємо.
  4. Моркву, картоплю та яйця натираємо на великій тертці і всі інгредієнти трохи підсолюємо.
  5. У кожну частину додаємо невелику кількість майонезу та перемішуємо.
  6. Обмотуємо харчовою плівкою кондитерське кільце діаметром 18 см і встановлюємо на тарілку.
  7. Першим шаром викладаємо картоплю, другий – оселедець із цибулею, третій – морква, четвертий – яйця.
  8. Відправляємо салат у холодильник мінімум на 40 хвилин.
  9. Для приготування мусу спочатку заливаємо желатин теплою водою, добре перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин, щоб желатин добре набух.
  10. Очищені відварені буряки нарізаємо невеликими шматочками і перекладаємо в глибоку миску, додаємо сіль, сметану, майонез, гостру гірчицю і перебиваємо занурювальним блендером в однорідну масу.
  11. Розтоплений на паровій бані желатин додаємо у бурякову масу та перебиваємо занурювальним блендером.
  12. Дістаємо салат із холодильника і прибираємо кондитерське кільце.
  13. Кондитерське кільце виставляємо на діаметр 22 см і надягаємо на салат, також встановлюємо бордюрну стрічку.
  14. Частину бурякового мусу перекладаємо в одноразовий кондитерський мішок і з його допомогою відсаджуємо по діаметру кільця навколо салату. І прибираємо все у холодильник на 15 хвилин.
  15. Дістаємо салат з холодильника і зверху відсаджуємо мус, що залишився. Щоб мус поступово розподілився, необхідно трохи постукати по тарілці.
  16. Відправляємо торт-салат у холодильник щонайменше на 8 годин.
  17. Після закінчення часу дістаємо салат із холодильника, акуратно знімаємо кондитерське кільце та бордюрну стрічку.
  18. Прикрашаємо гілочками кропу та ягодами журавлини.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати салат "Полярний експрес".

Теги:
#Рецепти #Салат #Новий рік
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