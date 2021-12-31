"Оселедець під шубою": найсмачніший рецепт на Новий рік
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Звичний для багатьох салат перестане бути банальним, якщо його подати оригінальним способом
Новорічний стіл складно уявити без салату "Олів’є", приготовленого за класичним рецептом, а також — без "Оселедця під шубою", який можна подати у вигляді ролів або незвичайної закуски. Також цю страву можна приготувати у вигляді торта.
Рецептом торта-салату на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- 350 г слабосоленого оселедця;
- 3 шт. вареної картоплі;
- 2 шт. вареної моркви;
- 4 зварених круто яйця;
- зелена цибуля;
- сіль за смаком;
- майонез.
Буряковий мус:
- 500 г. вже підготовленого відвареного буряка;
- 100 г. майонезу;
- 200 г сметани;
- 1 ч. л. звичайної гострої гірчиці;
- 0,5 ч. л. солі;
- 25 г. желатину;
- 125 мл. холодної звичайної води.
Для прикрас:
- свіжий кріп;
- свіжа журавлина.
Приготування:
- Дрібно нарізаємо зелену цибулю.
- Філе оселедця нарізаємо на невеликі шматочки.
- Оселедець і цибулю перекладаємо в тарілку і добре перемішуємо.
- Моркву, картоплю та яйця натираємо на великій тертці і всі інгредієнти трохи підсолюємо.
- У кожну частину додаємо невелику кількість майонезу та перемішуємо.
- Обмотуємо харчовою плівкою кондитерське кільце діаметром 18 см і встановлюємо на тарілку.
- Першим шаром викладаємо картоплю, другий – оселедець із цибулею, третій – морква, четвертий – яйця.
- Відправляємо салат у холодильник мінімум на 40 хвилин.
- Для приготування мусу спочатку заливаємо желатин теплою водою, добре перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин, щоб желатин добре набух.
- Очищені відварені буряки нарізаємо невеликими шматочками і перекладаємо в глибоку миску, додаємо сіль, сметану, майонез, гостру гірчицю і перебиваємо занурювальним блендером в однорідну масу.
- Розтоплений на паровій бані желатин додаємо у бурякову масу та перебиваємо занурювальним блендером.
- Дістаємо салат із холодильника і прибираємо кондитерське кільце.
- Кондитерське кільце виставляємо на діаметр 22 см і надягаємо на салат, також встановлюємо бордюрну стрічку.
- Частину бурякового мусу перекладаємо в одноразовий кондитерський мішок і з його допомогою відсаджуємо по діаметру кільця навколо салату. І прибираємо все у холодильник на 15 хвилин.
- Дістаємо салат з холодильника і зверху відсаджуємо мус, що залишився. Щоб мус поступово розподілився, необхідно трохи постукати по тарілці.
- Відправляємо торт-салат у холодильник щонайменше на 8 годин.
- Після закінчення часу дістаємо салат із холодильника, акуратно знімаємо кондитерське кільце та бордюрну стрічку.
- Прикрашаємо гілочками кропу та ягодами журавлини.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати салат "Полярний експрес".
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