Рус

Так "Оселедець під шубою" ви ще не готували: оригінальний рецепт популярного новорічного салату

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Порційний "Оселедець під шубою" точно прикрасить новорічний стіл
Порційний "Оселедець під шубою" точно прикрасить новорічний стіл

Оригінальний вигляд салату сподобається всім гостям

Улюблений багатьма новорічний салат "Оселедець під шубою" можна приготувати незвичайним способом і здивувати близьких та гостей оригінальною подачею. "Телеграф" вже розповідав, як зробити закуску "Новорічні свічки" або приготувати роли з оселедцем, а тепер розповімо, як подати страву порційно.

Швидким та простим способом приготування цього салату поділилися у Youtube-каналі "Інша кухня".

Рецепт порційного "Оселедця під шубою"

Інгредієнти

  • буряк (відварений) — 1 шт
  • картопля (відварена) — 3 шт
  • оселедець (філе) — 1 шт
  • цибуля — 1 шт
  • оцет (6%) – 1 ст.л.
  • майонез – 3-4 ст.л.
  • сіль на смак

Приготування

  1. Насамперед необхідно замаринувати цибулю. Для цього її слід дрібно нарізати, потім залити оцтом і відставити на 10 хвилин убік.
  2. Зварену заздалегідь картоплю і буряк тремо на дрібній тертці та з’єднуємо в салатниці разом. Додаємо щіпку солі та майонез (1 ложка), все добре перемішати.
  3. Далі надягаємо на руки гумові рукавички й формуємо з картопляно-бурякової маси кульки розміром з волоський горіх. У кожній з кульок робимо пальцем невелике заглиблення та ставимо на тарілку.
  4. Замариновану цибулю віджати й додати до неї нарізаний дрібними кубиками оселедець, додати трохи майонезу і перемішати. Отриманою масою нафарширувати кульки.
  5. Порційний салат "Оселедець під шубою" готовий. Прикрасити можна на свій смак за допомогою зелені.

Відеорецепт

Рецепт порційної "Оселедці під шубою"

Раніше "Телеграф" ділився рецептами яскравих салатів "Розкішний" та "Монастирська хата".

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Новий рік #Оселедець під шубою
У наступному році прогнозується зростання тарифів
Україна
"Споживач може бути шокований": експерт озвучив прогноз щодо тарифів для українців на 2022 рік
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У наступному році прогнозується зростання тарифів
"Споживач може бути шокований": експерт озвучив прогноз щодо тарифів для українців на 2022 рік
Дата публікації
Категорія
Аморальна поведінка колишнього заступника міністра МВС не пройде безкарною
Проти Гогілашвілі порушили кілька кримінальних справ: у чому його підозрюють
Дата публікації
Категорія
Новий варіант ковіду є ще заразнішим, ніж "Дельта"
"Омікрон" дістався до Києва: що відомо
Дата публікації
Категорія
Поліція залишила на трасі голого "бігуна"
"Ну його, б**дь, перекине нас двох": під Маріуполем розслідують смерть спортсмена, якого копи кинули голим посеред траси (відео 18+)
Дата публікації
Категорія
Юлія Ісай розповіла про тренди 2022 року
Антитренди на українцях бачу щодня, смак в одязі є лише у 10% — дизайнерка Юлія Ісай