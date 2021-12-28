Так "Оселедець під шубою" ви ще не готували: оригінальний рецепт популярного новорічного салату
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Оригінальний вигляд салату сподобається всім гостям
Улюблений багатьма новорічний салат "Оселедець під шубою" можна приготувати незвичайним способом і здивувати близьких та гостей оригінальною подачею. "Телеграф" вже розповідав, як зробити закуску "Новорічні свічки" або приготувати роли з оселедцем, а тепер розповімо, як подати страву порційно.
Швидким та простим способом приготування цього салату поділилися у Youtube-каналі "Інша кухня".
Рецепт порційного "Оселедця під шубою"
Інгредієнти
- буряк (відварений) — 1 шт
- картопля (відварена) — 3 шт
- оселедець (філе) — 1 шт
- цибуля — 1 шт
- оцет (6%) – 1 ст.л.
- майонез – 3-4 ст.л.
- сіль на смак
Приготування
- Насамперед необхідно замаринувати цибулю. Для цього її слід дрібно нарізати, потім залити оцтом і відставити на 10 хвилин убік.
- Зварену заздалегідь картоплю і буряк тремо на дрібній тертці та з’єднуємо в салатниці разом. Додаємо щіпку солі та майонез (1 ложка), все добре перемішати.
- Далі надягаємо на руки гумові рукавички й формуємо з картопляно-бурякової маси кульки розміром з волоський горіх. У кожній з кульок робимо пальцем невелике заглиблення та ставимо на тарілку.
- Замариновану цибулю віджати й додати до неї нарізаний дрібними кубиками оселедець, додати трохи майонезу і перемішати. Отриманою масою нафарширувати кульки.
- Порційний салат "Оселедець під шубою" готовий. Прикрасити можна на свій смак за допомогою зелені.
Відеорецепт
Раніше "Телеграф" ділився рецептами яскравих салатів "Розкішний" та "Монастирська хата".
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