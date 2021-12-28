Так "Селедку под шубой" вы еще не готовили: оригинальный рецепт популярного новогоднего салата

Оригинальный вид салата понравиться всем гостям

Любимый многими новогодний салат "Селедка под шубой" можно приготовить необычным способом и удивить близких и гостей оригинальной подачей. "Телеграф" уже рассказывал, как сделать закуску "Новогодние свечи" или приготовить роллы с селедкой, а теперь расскажем, как подать ее порционно.

Быстрым и простым способом приготовления этого салата поделились в Youtube-канале "Другая кухня".

Рецепт порционной "Селедки под шубой"

Ингредиенты

свекла (отварная) — 1 шт

картофель (отварной) — 3 шт

сельдь (филе) — 1 шт

лук — 1 шт

уксус (6%) — 1 ст.л.

майонез — 3-4 ст.л.

соль по вкусу

Приготовление

В первую очередь необходимо замариновать лук. Для этого его следует мелко порезать, затем залить уксусом и отставить на 10 минут в сторону. Сваренные заранее картофель и свеклу натираем на мелкой терке и соединяем в салатнице вместе. Добавляем щепотку соли и майонез (1 ложка), все хорошо перемешать. Далее надеваем на руки резиновые перчатки и формируем из картофельно-свекольной массы шарики размеров в грецкий орех. В каждом из шариков делаем пальцем небольшое углубление и ставим на тарелку. Замаринованный лук отжать и добавить к нему нарезанную мелкими кубиками сельдь, добавить немного майонеза и перемешать. Полученной массой нафаршировать шарики. Порционный салат "Селедка под шубой" готов. Украсить можно на свой вкус с помощью зелени.

Видеорецепт

Рецепт порционной "Селедки под шубой"

Ранее "Телеграф" делился рецептами ярких салатов "Роскошный" и "Монастырская изба".