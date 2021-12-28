Так "Селедку под шубой" вы еще не готовили: оригинальный рецепт популярного новогоднего салата
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Оригинальный вид салата понравиться всем гостям
Любимый многими новогодний салат "Селедка под шубой" можно приготовить необычным способом и удивить близких и гостей оригинальной подачей. "Телеграф" уже рассказывал, как сделать закуску "Новогодние свечи" или приготовить роллы с селедкой, а теперь расскажем, как подать ее порционно.
Быстрым и простым способом приготовления этого салата поделились в Youtube-канале "Другая кухня".
Рецепт порционной "Селедки под шубой"
Ингредиенты
- свекла (отварная) — 1 шт
- картофель (отварной) — 3 шт
- сельдь (филе) — 1 шт
- лук — 1 шт
- уксус (6%) — 1 ст.л.
- майонез — 3-4 ст.л.
- соль по вкусу
Приготовление
- В первую очередь необходимо замариновать лук. Для этого его следует мелко порезать, затем залить уксусом и отставить на 10 минут в сторону.
- Сваренные заранее картофель и свеклу натираем на мелкой терке и соединяем в салатнице вместе. Добавляем щепотку соли и майонез (1 ложка), все хорошо перемешать.
- Далее надеваем на руки резиновые перчатки и формируем из картофельно-свекольной массы шарики размеров в грецкий орех. В каждом из шариков делаем пальцем небольшое углубление и ставим на тарелку.
- Замаринованный лук отжать и добавить к нему нарезанную мелкими кубиками сельдь, добавить немного майонеза и перемешать. Полученной массой нафаршировать шарики.
- Порционный салат "Селедка под шубой" готов. Украсить можно на свой вкус с помощью зелени.
Видеорецепт
Ранее "Телеграф" делился рецептами ярких салатов "Роскошный" и "Монастырская изба".
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