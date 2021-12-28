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Так "Селедку под шубой" вы еще не готовили: оригинальный рецепт популярного новогоднего салата

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Порционная "Селедка под шубой" точно украсит новогодний стол
Порционная "Селедка под шубой" точно украсит новогодний стол

Оригинальный вид салата понравиться всем гостям

Любимый многими новогодний салат "Селедка под шубой" можно приготовить необычным способом и удивить близких и гостей оригинальной подачей. "Телеграф" уже рассказывал, как сделать закуску "Новогодние свечи" или приготовить роллы с селедкой, а теперь расскажем, как подать ее порционно.

Быстрым и простым способом приготовления этого салата поделились в Youtube-канале "Другая кухня".

Рецепт порционной "Селедки под шубой"

Ингредиенты

  • свекла (отварная) — 1 шт
  • картофель (отварной) — 3 шт
  • сельдь (филе) — 1 шт
  • лук — 1 шт
  • уксус (6%) — 1 ст.л.
  • майонез — 3-4 ст.л.
  • соль по вкусу

Приготовление

  1. В первую очередь необходимо замариновать лук. Для этого его следует мелко порезать, затем залить уксусом и отставить на 10 минут в сторону.
  2. Сваренные заранее картофель и свеклу натираем на мелкой терке и соединяем в салатнице вместе. Добавляем щепотку соли и майонез (1 ложка), все хорошо перемешать.
  3. Далее надеваем на руки резиновые перчатки и формируем из картофельно-свекольной массы шарики размеров в грецкий орех. В каждом из шариков делаем пальцем небольшое углубление и ставим на тарелку.
  4. Замаринованный лук отжать и добавить к нему нарезанную мелкими кубиками сельдь, добавить немного майонеза и перемешать. Полученной массой нафаршировать шарики.
  5. Порционный салат "Селедка под шубой" готов. Украсить можно на свой вкус с помощью зелени.

Видеорецепт

Рецепт порционной "Селедки под шубой"

Ранее "Телеграф" делился рецептами ярких салатов "Роскошный" и "Монастырская изба".

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Новый год #Селедка под шубой
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