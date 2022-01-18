Новое школьное меню Клопотенко: рецепт классического итальянского овощного супа "Минестроне"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 117
Весь секрет этого супа — свежие овощи и ароматные специи.
Прежде чем присоединятся к многочисленным возмущениям родителей по поводу нового школьного меню, которое ввели с 1-го января во всех украинских школах, попробуйте что-нибудь из него приготовить. Многие мамы и папы возмутились ценами на новое питание, и отметили, что их дети возвращаются домой голодными, ведь не хотят есть новые блюда.
Известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который и работал над новым школьным рационом, отметил, что все меню было составлено с учетом всех норм, рекомендованных МОЗ, а все техкарты новых блюд есть в свободном доступе. С ними можно ознакомиться в любой момент, и, более того, самим попробовать что-то приготовить.
"Телеграф" предлагает не участвовать в скандалах, а приготовить эти блюда дома, чтобы ребенок понимал, что, то чем его теперь будут кормить в школе — это вкусно и полезно.
Рецепт супа "Минестроне" из школьного меню Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г.
- Морковь — 65 г.
- Кабачки или тыква — 45 г.
- Перец сладкий — 40 г.
- Помидоры — 35 г.
- Куркума — 2 г.
- Сливочное масло — 10 г.
- Вода — 700 мл.
- Соль — 3 г.
- Сушеный укроп или петрушка — 3 г.
Способ приготовления:
- Картофель нарежьте кубиками среднего размера, положите в кипяток и варите 10 минут.
- После добавьте пассерованную на сливочном масле морковь, нарезанную мелкими кубиками. Продолжайте варить суп еще в течение 15 мин.
- Кабачки очистите и удалите все семена (то же самое и с тыквой), а после нарежьте средними кубиками. Сладкий перец и томаты нарежьте так же.
- Овощи стоит добавить за 5 минут до готовности блюда, а за 3 мин — заправьте суп куркумой и солью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить львовский сырник с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-