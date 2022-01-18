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Новое школьное меню Клопотенко: рецепт классического итальянского овощного супа "Минестроне"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Минестроне – самый популярный суп в Италии. Новость обновлена 18 января 2022, 11:29
Минестроне – самый популярный суп в Италии.

Весь секрет этого супа — свежие овощи и ароматные специи.

Прежде чем присоединятся к многочисленным возмущениям родителей по поводу нового школьного меню, которое ввели с 1-го января во всех украинских школах, попробуйте что-нибудь из него приготовить. Многие мамы и папы возмутились ценами на новое питание, и отметили, что их дети возвращаются домой голодными, ведь не хотят есть новые блюда.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко, который и работал над новым школьным рационом, отметил, что все меню было составлено с учетом всех норм, рекомендованных МОЗ, а все техкарты новых блюд есть в свободном доступе. С ними можно ознакомиться в любой момент, и, более того, самим попробовать что-то приготовить.

"Телеграф" предлагает не участвовать в скандалах, а приготовить эти блюда дома, чтобы ребенок понимал, что, то чем его теперь будут кормить в школе — это вкусно и полезно.

Рецепт супа "Минестроне" из школьного меню Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г.
  • Морковь — 65 г.
  • Кабачки или тыква — 45 г.
  • Перец сладкий — 40 г.
  • Помидоры — 35 г.
  • Куркума — 2 г.
  • Сливочное масло — 10 г.
  • Вода — 700 мл.
  • Соль — 3 г.
  • Сушеный укроп или петрушка — 3 г.

Способ приготовления:

  1. Картофель нарежьте кубиками среднего размера, положите в кипяток и варите 10 минут.
  2. После добавьте пассерованную на сливочном масле морковь, нарезанную мелкими кубиками. Продолжайте варить суп еще в течение 15 мин.
  3. Кабачки очистите и удалите все семена (то же самое и с тыквой), а после нарежьте средними кубиками. Сладкий перец и томаты нарежьте так же.
  4. Овощи стоит добавить за 5 минут до готовности блюда, а за 3 мин — заправьте суп куркумой и солью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить львовский сырник с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Евгений Клопотенко #Школьное меню
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