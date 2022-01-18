Нове шкільне меню Клопотенко: рецепт класичного італійського овочевого супу "Мінестроне"
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Весь секрет цього супу – свіжі овочі та ароматні спеції.
Перш ніж приєднуватись до численних обурень батьків щодо нового шкільного меню, яке запровадили з 1-го січня у всіх українських школах, спробуйте щось із нього приготувати. Багато мам та тат обурилися цінами на нове харчування, і зазначили, що їхні діти повертаються додому голодними, адже не хочуть їсти нових страв.
Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який і працював над новим шкільним раціоном, зазначив, що все меню було складено з урахуванням усіх норм, рекомендованих МОЗ, а всі техкартки нових страв є у вільному доступі. З ними можна ознайомитися будь-якої миті, і, щобільше, самим спробувати щось приготувати.
"Телеграф" пропонує не брати участь у скандалах, а приготувати ці страви вдома, щоб дитина розуміла, що те, чим її тепер годуватимуть у школі — це смачно і корисно.
Рецепт супу "Мінестроне" зі шкільного меню Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Картопля — 500 г.
- Морква — 65 г.
- Кабачки або гарбуз — 45 г.
- Перець солодкий – 40 г.
- Помідори – 35 г.
- Куркума — 2 р.
- Вершкове масло — 10 г.
- Вода — 700 мл.
- Сіль — 3 г.
- Сушений кріп або петрушка – 3 г.
Спосіб приготування:
- Картоплю наріжте кубиками середнього розміру, покладіть у окріп і варіть 10 хвилин.
- Після цього додайте пасеровану на вершковому маслі моркву, нарізану дрібними кубиками. Продовжуйте варити суп протягом 15 хв.
- Кабачки очистіть і видаліть все насіння (те саме і з гарбузом), а потім наріжте середніми кубиками. Солодкий перець та томати наріжте так само.
- Овочі варто додати за 5 хвилин до готовності страви, а за 3 хв – заправте суп куркумою та сіллю.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати львівський сирник із морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка.
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