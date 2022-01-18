Рус

Нове шкільне меню Клопотенко: рецепт класичного італійського овочевого супу "Мінестроне"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
129
Мінестроне – найпопулярніший суп в Італії. Новина оновлена 18 січня 2022, 11:29
Мінестроне – найпопулярніший суп в Італії.

Весь секрет цього супу – свіжі овочі та ароматні спеції.

Перш ніж приєднуватись до численних обурень батьків щодо нового шкільного меню, яке запровадили з 1-го січня у всіх українських школах, спробуйте щось із нього приготувати. Багато мам та тат обурилися цінами на нове харчування, і зазначили, що їхні діти повертаються додому голодними, адже не хочуть їсти нових страв.

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який і працював над новим шкільним раціоном, зазначив, що все меню було складено з урахуванням усіх норм, рекомендованих МОЗ, а всі техкартки нових страв є у вільному доступі. З ними можна ознайомитися будь-якої миті, і, щобільше, самим спробувати щось приготувати.

"Телеграф" пропонує не брати участь у скандалах, а приготувати ці страви вдома, щоб дитина розуміла, що те, чим її тепер годуватимуть у школі — це смачно і корисно.

Рецепт супу "Мінестроне" зі шкільного меню Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • Картопля — 500 г.
  • Морква — 65 г.
  • Кабачки або гарбуз — 45 г.
  • Перець солодкий – 40 г.
  • Помідори – 35 г.
  • Куркума — 2 р.
  • Вершкове масло — 10 г.
  • Вода — 700 мл.
  • Сіль — 3 г.
  • Сушений кріп або петрушка – 3 г.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю наріжте кубиками середнього розміру, покладіть у окріп і варіть 10 хвилин.
  2. Після цього додайте пасеровану на вершковому маслі моркву, нарізану дрібними кубиками. Продовжуйте варити суп протягом 15 хв.
  3. Кабачки очистіть і видаліть все насіння (те саме і з гарбузом), а потім наріжте середніми кубиками. Солодкий перець та томати наріжте так само.
  4. Овочі варто додати за 5 хвилин до готовності страви, а за 3 хв – заправте суп куркумою та сіллю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати львівський сирник із морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Євген Клопотенко #Шкільне меню
Телефони російських дипломатів більше не відповідають
Суспільство
Готуємось до вторгнення? З’явилися тривожні дані про "евакуацію" з України сімей російських дипломатів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Телефони російських дипломатів більше не відповідають
Готуємось до вторгнення? З’явилися тривожні дані про "евакуацію" з України сімей російських дипломатів
Дата публікації
Категорія
Як ФОП працюватимуть з РРО в 2022 році
РРО загрожують великими збитками: з якою проблемою зіткнулися ФОП у цьому році
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні знову набирає обертів
Вже чотири області: Україна стрімко "помаранчевіє"
Дата публікації
Категорія
ЦРУ – головний розвідорган США за кордоном
Глава ЦРУ таємно приїжджав до Києва через загрозу великого вторгнення Росії
Дата публікації
Категорія
Постановка на облік не означає військову службу
Потрібно все виправити: Зеленський відреагував на скандал із військовим обліком для жінок