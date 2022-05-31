Из чего приготовить котлеты, если дома нет мяса: рецепт изобретательных хозяек
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Догадливые хозяйки знают, что делать, если дома нет свежего мясного или рыбного фарша
Некоторым из нас из-за военных действий приходится готовить из продуктов, поступающих из гуманитарной помощью, а это, в основном, крупы, макароны, консервы. Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делился рецептом макарон с рыбной консервой, а мы предлагаем с той же консервой приготовить вкусные котлеты.
Это самое экономное домашнее блюдо, которое к тому же довольно легко готовить, пишет vazhnoznat.com. Это сытные котлеты из рыбных консервов с картошкой.
Ингредиенты:
- 1 лук
- 3 шт. картофеля
- 1 баночка консервированной сардины
- 1 желток
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
- 1 ст. л. манной крупы
Приготовление:
- Картофель отварите, а затем натрите на крупной терке. Очистите одну крупную луковицу, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Обжаренный лук добавьте к натертому картофелю.
- Консервированную сардину переложите из банки в отдельную миску, слив рассол. Вилкой разомните рыбу в однородную массу. Сардину добавьте к луку и картофелю, а затем — один желток, черный молотый перец, манную крупу. Перемешайте.
- Котлеты обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавлять в фарш, чтобы котлеты получились вкусными. И также стоит напомнить, что в фарш не рекомендуется класть яйца, хлеб и лук.