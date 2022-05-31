Из чего приготовить котлеты, если дома нет мяса: рецепт изобретательных хозяек

Догадливые хозяйки знают, что делать, если дома нет свежего мясного или рыбного фарша

Некоторым из нас из-за военных действий приходится готовить из продуктов, поступающих из гуманитарной помощью, а это, в основном, крупы, макароны, консервы. Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делился рецептом макарон с рыбной консервой, а мы предлагаем с той же консервой приготовить вкусные котлеты.

Это самое экономное домашнее блюдо, которое к тому же довольно легко готовить, пишет vazhnoznat.com. Это сытные котлеты из рыбных консервов с картошкой.

Ингредиенты:

1 лук

3 шт. картофеля

1 баночка консервированной сардины

1 желток

0,5 ч. л. черного молотого перца

1 ст. л. манной крупы

Приготовление:

Картофель отварите, а затем натрите на крупной терке. Очистите одну крупную луковицу, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Обжаренный лук добавьте к натертому картофелю. Консервированную сардину переложите из банки в отдельную миску, слив рассол. Вилкой разомните рыбу в однородную массу. Сардину добавьте к луку и картофелю, а затем — один желток, черный молотый перец, манную крупу. Перемешайте. Котлеты обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавлять в фарш, чтобы котлеты получились вкусными. И также стоит напомнить, что в фарш не рекомендуется класть яйца, хлеб и лук.