З чого приготувати котлети, якщо вдома немає м’яса: рецепт винахідливих господинь

Догадливі господині знають, що робити, якщо вдома немає свіжого м’ясного чи рибного фаршу

Деяким із нас через військові дії доводиться готувати з продуктів, що надходять із гуманітарною допомогою, а це переважно крупи, макарони, консерви. Раніше український шеф-кухар Євген Клопотенко ділився рецептом макаронів з рибною консервою, а ми пропонуємо з тією ж консервою приготувати смачні котлети.

Це найекономніша домашня страва, яку до того ж досить легко готувати, пише vazhnoznat.com. Це ситні котлети з рибних консервів із картоплею.

Інгредієнти:

1 цибуля

3 шт. картоплі

1 баночка консервованої сардини

1 жовток

0,5 ч. л. чорного меленого перцю

1 ст. л. манної крупи

Приготування:

Картоплю відваріть, а потім натріть на великій тертці. Очистіть одну велику цибулину, дрібно наріжте і обсмажте на олії до прозорості. Обсмажену цибулю додайте до натертої картоплі. Консервовану сардину перекладіть із банки в окрему миску, зливши розсіл. Виделкою розімніть рибу в однорідну масу. Сардину додайте до цибулі та картоплі, а потім – один жовток, чорний мелений перець, манну крупу. Перемішайте. Котлети обваляйте в борошні і обсмажте на олії на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що додавати у фарш, щоб котлети вийшли смачними. І також варто нагадати, що у фарш не рекомендується класти яйця, хліб і цибулю.