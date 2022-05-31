З чого приготувати котлети, якщо вдома немає м’яса: рецепт винахідливих господинь
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 44
Догадливі господині знають, що робити, якщо вдома немає свіжого м’ясного чи рибного фаршу
Деяким із нас через військові дії доводиться готувати з продуктів, що надходять із гуманітарною допомогою, а це переважно крупи, макарони, консерви. Раніше український шеф-кухар Євген Клопотенко ділився рецептом макаронів з рибною консервою, а ми пропонуємо з тією ж консервою приготувати смачні котлети.
Це найекономніша домашня страва, яку до того ж досить легко готувати, пише vazhnoznat.com. Це ситні котлети з рибних консервів із картоплею.
Інгредієнти:
- 1 цибуля
- 3 шт. картоплі
- 1 баночка консервованої сардини
- 1 жовток
- 0,5 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 ст. л. манної крупи
Приготування:
- Картоплю відваріть, а потім натріть на великій тертці. Очистіть одну велику цибулину, дрібно наріжте і обсмажте на олії до прозорості. Обсмажену цибулю додайте до натертої картоплі.
- Консервовану сардину перекладіть із банки в окрему миску, зливши розсіл. Виделкою розімніть рибу в однорідну масу. Сардину додайте до цибулі та картоплі, а потім – один жовток, чорний мелений перець, манну крупу. Перемішайте.
- Котлети обваляйте в борошні і обсмажте на олії на середньому вогні з двох сторін до золотистого кольору.
Раніше "Телеграф" розповідав, що додавати у фарш, щоб котлети вийшли смачними. І також варто нагадати, що у фарш не рекомендується класти яйця, хліб і цибулю.