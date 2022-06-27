Укр

Супер охлаждающий напиток летом: рецепт безалкогольного "Мохито" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
251
Безалкогольный напиток Мохито Новость обновлена 27 июня 2022, 22:02
Безалкогольный напиток Мохито

В жару такой напиток — самое то

Попробуйте приготовить этим летом популярный коктейль "Мохито", который также можно закрыть на зиму.

Этот напиток очень простой и очень популярный, спасающий нас от летней жары. Будем готовить безалкогольный коктейль со сладкой газировкой. Рецептом поделилась кулинарный блогер Виктория со Львова в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • напиток "Спрайт" – 1,5 л,
  • лимон — 1,5 шт.,
  • мята — пучок,
  • кубики льда – по желанию,
  • пищевой краситель зеленый – по желанию.

Приготовление:

  1. Мяту помыть, обобрать листики. Целый лимон почистить от кожуры, порезать на кусочки.
  2. Мяту и лимон положить в блендер на насадку "нож" и смолоть в однородную массу. Половину лимона порезать кружочками.
  3. В кувшин выложить смесь, кружочки лимона, залить холодным спрайтом и дать настояться несколько минут, перемешать. По желанию можно дать немного зеленого пищевого красителя для более насыщенного цвета.

Ранее "Телеграф" делился простым рецептом приготовления вкусного хлебного кваса.

Теги:
#Напитки #Рецепты