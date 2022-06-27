Супер охлаждающий напиток летом: рецепт безалкогольного "Мохито" (фото)
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В жару такой напиток — самое то
Попробуйте приготовить этим летом популярный коктейль "Мохито", который также можно закрыть на зиму.
Этот напиток очень простой и очень популярный, спасающий нас от летней жары. Будем готовить безалкогольный коктейль со сладкой газировкой. Рецептом поделилась кулинарный блогер Виктория со Львова в Инстаграме.
Ингредиенты:
- напиток "Спрайт" – 1,5 л,
- лимон — 1,5 шт.,
- мята — пучок,
- кубики льда – по желанию,
- пищевой краситель зеленый – по желанию.
Приготовление:
- Мяту помыть, обобрать листики. Целый лимон почистить от кожуры, порезать на кусочки.
- Мяту и лимон положить в блендер на насадку "нож" и смолоть в однородную массу. Половину лимона порезать кружочками.
- В кувшин выложить смесь, кружочки лимона, залить холодным спрайтом и дать настояться несколько минут, перемешать. По желанию можно дать немного зеленого пищевого красителя для более насыщенного цвета.
Ранее "Телеграф" делился простым рецептом приготовления вкусного хлебного кваса.