Супер охлаждающий напиток летом: рецепт безалкогольного "Мохито" (фото)

В жару такой напиток — самое то

Попробуйте приготовить этим летом популярный коктейль "Мохито", который также можно закрыть на зиму.

Этот напиток очень простой и очень популярный, спасающий нас от летней жары. Будем готовить безалкогольный коктейль со сладкой газировкой. Рецептом поделилась кулинарный блогер Виктория со Львова в Инстаграме.

Ингредиенты:

напиток "Спрайт" – 1,5 л,

лимон — 1,5 шт.,

мята — пучок,

кубики льда – по желанию,

пищевой краситель зеленый – по желанию.

Приготовление:

Мяту помыть, обобрать листики. Целый лимон почистить от кожуры, порезать на кусочки. Мяту и лимон положить в блендер на насадку "нож" и смолоть в однородную массу. Половину лимона порезать кружочками. В кувшин выложить смесь, кружочки лимона, залить холодным спрайтом и дать настояться несколько минут, перемешать. По желанию можно дать немного зеленого пищевого красителя для более насыщенного цвета.

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