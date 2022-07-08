Как закрыть овощи на зиму без стерилизации: самый просто рецепт (видео)

Овощное ассорти на зиму приятно удивит вас насыщенным вкусом

Сезон "закруток" на зиму продолжается. Если вам неохота тратить на консервацию уйму времени, то ваш вариант – заготовки, которые не предполагают этапа стерилизации. Закрыть без стерилизации можно помидоры или же салат. Маринованное овощное ассорти будет отличной закуской как для обычного, так и для праздничного стола.

Как пишет "Телеграф", рецептом овощного ассорти на зиму "Консервированный огород" без стерилизации поделился Youtube-канал "Смачна їжа". Плюс этого способа приготовления еще и в том, что ингредиенты-овощи можно варьировать по своему вкусу.

Ингредиенты:

1 кг помидоров

400 г сладкого перца

1 морковь

2 лука

400 г цветной капусты

Лист смородины

Укроп

Петрушка

Лавровый лист

Гвоздика

Перец горошком

Чеснок

Маринад:

1,5 л воды

2 ст. ложки соли

250 г сахара

1 ст ложка уксуса

Способ приготовления:

Вымыть овощи. Нарезать очищенный сладкий перец. Разделить цветную капусту на соцветия. Нарезать морковь и лук полукольцами. Положить на дно банки лист смородины, укроп, петрушку, лавровый лист, гвоздику, чеснок и перец горошком. Заложить все овощи в произвольном порядке. Залить банки с овощным ассорти кипятком и оставить на 20 минут. Слить воду и приготовить из нее маринад. Поставить жидкость на огонь, добавить соль и сахар, довести до кипения. В самом конце влить уксус и выключить. Залить овощной салат маринадом и закрыть банки. Перевернуть и поставить в тепло.

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