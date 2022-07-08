Как закрыть овощи на зиму без стерилизации: самый просто рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 81
Овощное ассорти на зиму приятно удивит вас насыщенным вкусом
Сезон "закруток" на зиму продолжается. Если вам неохота тратить на консервацию уйму времени, то ваш вариант – заготовки, которые не предполагают этапа стерилизации. Закрыть без стерилизации можно помидоры или же салат. Маринованное овощное ассорти будет отличной закуской как для обычного, так и для праздничного стола.
Как пишет "Телеграф", рецептом овощного ассорти на зиму "Консервированный огород" без стерилизации поделился Youtube-канал "Смачна їжа". Плюс этого способа приготовления еще и в том, что ингредиенты-овощи можно варьировать по своему вкусу.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров
- 400 г сладкого перца
- 1 морковь
- 2 лука
- 400 г цветной капусты
- Лист смородины
- Укроп
- Петрушка
- Лавровый лист
- Гвоздика
- Перец горошком
- Чеснок
Маринад:
- 1,5 л воды
- 2 ст. ложки соли
- 250 г сахара
- 1 ст ложка уксуса
Способ приготовления:
- Вымыть овощи. Нарезать очищенный сладкий перец. Разделить цветную капусту на соцветия. Нарезать морковь и лук полукольцами.
- Положить на дно банки лист смородины, укроп, петрушку, лавровый лист, гвоздику, чеснок и перец горошком. Заложить все овощи в произвольном порядке.
- Залить банки с овощным ассорти кипятком и оставить на 20 минут. Слить воду и приготовить из нее маринад. Поставить жидкость на огонь, добавить соль и сахар, довести до кипения. В самом конце влить уксус и выключить.
- Залить овощной салат маринадом и закрыть банки. Перевернуть и поставить в тепло.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных огурцов в соевом соусе и рассказывал, как приготовить клубничное варенье, чтобы банки не взрывались.