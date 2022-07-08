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Как закрыть овощи на зиму без стерилизации: самый просто рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Такой овощной салат - полезный микс для зимней поры
Такой овощной салат - полезный микс для зимней поры

Овощное ассорти на зиму приятно удивит вас насыщенным вкусом

Сезон "закруток" на зиму продолжается. Если вам неохота тратить на консервацию уйму времени, то ваш вариант – заготовки, которые не предполагают этапа стерилизации. Закрыть без стерилизации можно помидоры или же салат. Маринованное овощное ассорти будет отличной закуской как для обычного, так и для праздничного стола.

Как пишет "Телеграф", рецептом овощного ассорти на зиму "Консервированный огород" без стерилизации поделился Youtube-канал "Смачна їжа". Плюс этого способа приготовления еще и в том, что ингредиенты-овощи можно варьировать по своему вкусу.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров
  • 400 г сладкого перца
  • 1 морковь
  • 2 лука
  • 400 г цветной капусты
  • Лист смородины
  • Укроп
  • Петрушка
  • Лавровый лист
  • Гвоздика
  • Перец горошком
  • Чеснок

Маринад:

  • 1,5 л воды
  • 2 ст. ложки соли
  • 250 г сахара
  • 1 ст ложка уксуса

Способ приготовления:

  1. Вымыть овощи. Нарезать очищенный сладкий перец. Разделить цветную капусту на соцветия. Нарезать морковь и лук полукольцами.
  2. Положить на дно банки лист смородины, укроп, петрушку, лавровый лист, гвоздику, чеснок и перец горошком. Заложить все овощи в произвольном порядке.
  3. Залить банки с овощным ассорти кипятком и оставить на 20 минут. Слить воду и приготовить из нее маринад. Поставить жидкость на огонь, добавить соль и сахар, довести до кипения. В самом конце влить уксус и выключить.
  4. Залить овощной салат маринадом и закрыть банки. Перевернуть и поставить в тепло.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных огурцов в соевом соусе и рассказывал, как приготовить клубничное варенье, чтобы банки не взрывались.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Консервация