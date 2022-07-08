Як закрити овочі на зиму без стерилізації: найпростіший рецепт (відео)
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Овочеве асорті на зиму приємно здивує вас насиченим смаком
Сезон "закруток" на зиму продовжується. Якщо вам не хочеться витрачати на консервацію багато часу, то ваш варіант — заготівлі, які не передбачають етапу стерилізації. Закрити без стерилізації можна помідори або салат. Мариноване овочеве асорті буде чудовою закускою як для звичайного, так і для святкового столу.
Як пише "Телеграф", рецептом овочевого асорті на зиму "Консервований город" без стерилізації поділився Youtube-канал "Смачна їжа". Плюс цього способу приготування ще й у тому, що інгредієнти-овочі можна варіювати на свій смак.
Складові:
- 1 кг помідорів
- 400 г солодкого перцю
- 1 морква
- 2 цибулі
- 400 г цвітної капусти
- Лист смородини
- кріп
- Петрушка
- Лавровий лист
- Гвоздика
- Перець горошком
- Часник
Маринад:
- 1,5 л води
- 2 ст. ложки солі
- 250 г цукру
- 1 ст ложка оцту
Спосіб приготування:
- Вимити овочі. Нарізати очищений солодкий перець. Розділити цвітну капусту на суцвіття. Нарізати моркву й цибулю півкільцями.
- Покласти на дно банки листя смородини, кріп, петрушку, лавровий лист, гвоздику, часник і перець горошком. Закласти всі овочі у довільному порядку.
- Залити банки з овочевим асорті окропом і залишити на 20 хвилин. Злити воду та приготувати з неї маринад. Поставити рідину на вогонь, додати сіль та цукор, довести до кипіння. Наприкінці влити оцет і вимкнути.
- Залити овочевий салат маринадом та закрити банки. Перевернути й поставити в тепло.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих огірків у соєвому соусі та розповідав, як приготувати полуничне варення, щоб банки не вибухали.