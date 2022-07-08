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Як закрити овочі на зиму без стерилізації: найпростіший рецепт (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Такий овочевий салат – корисний мікс для зимової пори
Такий овочевий салат – корисний мікс для зимової пори

Овочеве асорті на зиму приємно здивує вас насиченим смаком

Сезон "закруток" на зиму продовжується. Якщо вам не хочеться витрачати на консервацію багато часу, то ваш варіант — заготівлі, які не передбачають етапу стерилізації. Закрити без стерилізації можна помідори або салат. Мариноване овочеве асорті буде чудовою закускою як для звичайного, так і для святкового столу.

Як пише "Телеграф", рецептом овочевого асорті на зиму "Консервований город" без стерилізації поділився Youtube-канал "Смачна їжа". Плюс цього способу приготування ще й у тому, що інгредієнти-овочі можна варіювати на свій смак.

Складові:

  • 1 кг помідорів
  • 400 г солодкого перцю
  • 1 морква
  • 2 цибулі
  • 400 г цвітної капусти
  • Лист смородини
  • кріп
  • Петрушка
  • Лавровий лист
  • Гвоздика
  • Перець горошком
  • Часник

Маринад:

  • 1,5 л води
  • 2 ст. ложки солі
  • 250 г цукру
  • 1 ст ложка оцту

Спосіб приготування:

  1. Вимити овочі. Нарізати очищений солодкий перець. Розділити цвітну капусту на суцвіття. Нарізати моркву й цибулю півкільцями.
  2. Покласти на дно банки листя смородини, кріп, петрушку, лавровий лист, гвоздику, часник і перець горошком. Закласти всі овочі у довільному порядку.
  3. Залити банки з овочевим асорті окропом і залишити на 20 хвилин. Злити воду та приготувати з неї маринад. Поставити рідину на вогонь, додати сіль та цукор, довести до кипіння. Наприкінці влити оцет і вимкнути.
  4. Залити овочевий салат маринадом та закрити банки. Перевернути й поставити в тепло.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих огірків у соєвому соусі та розповідав, як приготувати полуничне варення, щоб банки не вибухали.

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#Рецепт #Овочі #Консервація