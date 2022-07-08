Як закрити овочі на зиму без стерилізації: найпростіший рецепт (відео)

Овочеве асорті на зиму приємно здивує вас насиченим смаком

Сезон "закруток" на зиму продовжується. Якщо вам не хочеться витрачати на консервацію багато часу, то ваш варіант — заготівлі, які не передбачають етапу стерилізації. Закрити без стерилізації можна помідори або салат. Мариноване овочеве асорті буде чудовою закускою як для звичайного, так і для святкового столу.

Як пише "Телеграф", рецептом овочевого асорті на зиму "Консервований город" без стерилізації поділився Youtube-канал "Смачна їжа". Плюс цього способу приготування ще й у тому, що інгредієнти-овочі можна варіювати на свій смак.

Складові:

1 кг помідорів

400 г солодкого перцю

1 морква

2 цибулі

400 г цвітної капусти

Лист смородини

кріп

Петрушка

Лавровий лист

Гвоздика

Перець горошком

Часник

Маринад:

1,5 л води

2 ст. ложки солі

250 г цукру

1 ст ложка оцту

Спосіб приготування:

Вимити овочі. Нарізати очищений солодкий перець. Розділити цвітну капусту на суцвіття. Нарізати моркву й цибулю півкільцями. Покласти на дно банки листя смородини, кріп, петрушку, лавровий лист, гвоздику, часник і перець горошком. Закласти всі овочі у довільному порядку. Залити банки з овочевим асорті окропом і залишити на 20 хвилин. Злити воду та приготувати з неї маринад. Поставити рідину на вогонь, додати сіль та цукор, довести до кипіння. Наприкінці влити оцет і вимкнути. Залити овочевий салат маринадом та закрити банки. Перевернути й поставити в тепло.

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