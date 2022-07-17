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Что нужно сделать, чтобы варенье было густым: хитрости опытных домохозяек

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чтобы приготовить вкусное, варенье нужно знать некоторые правила
Чтобы приготовить вкусное, варенье нужно знать некоторые правила

Есть несколько способов, как добиться нужной густоты и консистенции варенья.

Июль – время нескончаемых засолок и заготовок на зиму. Домохозяйки активно готовят запасы на зиму, готовя компоты, варенья и джемы, а также закрывая в банки различные овощи. Ранее мы писали, что добавить к абрикосовому варенью для невероятного вкуса, а теперь расскажем, как сделать так, чтобы в процессе варки варенье хорошо загустело.

Чтобы не испортить сладкое и вкусное варенье нужно знать простые правила его приготовления, пишет prostoway. Поэтому если варенье получилось жидким и не густеет, не стоит расстраиваться, ведь есть простые способы, как добиться нужной густоты и консистенции.

Как правильно загустить варенье

  • Первое — это при варке варенья нужно выбирать правильные фрукты. Это значит, что стоит брать не спелые фрукты, а недозрелые, ведь в них больше желирующих веществ.
  • Вторая хитрость — это лимон, а точнее лимонный сок. Достаточно добавить его всего небольшое количество для густоты.
  • И третье, — лучше всего варить варенье из ягод и сахара, но без воды. Для этого ягоды засыпают сахаром и ждут, когда они пустят сок, и только после этого можно приступать к варке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно заготовить на зиму цветную капусту. Рецепт удивит простотой.

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