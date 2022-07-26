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Баклажаны в аджике на зиму: простой рецепт — неповторимый вкус

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Баклажаны в аджике на зиму
Баклажаны в аджике на зиму

Этот рецепт баклажанов на зиму станет вашим любимым

Эти овощи всегда получаются очень вкусными, даже если мариновать баклажаны всего 15-20 минут.

Очень вкусными, как говорят в народе — синенькие, получаются и в виде заготовки на зиму. Существует немало рецептов таких закруток, один из популярных в украинских хозяюшек — баклажаны в аджике.

Как приготовить баклажаны в аджике на зиму

Ингредиенты:

  • баклажан 3 кг
  • помидор 3 кг
  • перец болгарский 1 кг
  • чеснок 2 головки
  • перец горький 2 шт.
  • соль 100 г
  • уксус 6% 100 г
  • сахар 2 стакана
  • растительное масло 1 стакан

Приготовление:

  1. Все компоненты, кроме баклажан, перекручиваем на мясорубке (или измельчаем в блендере), выливаем в кастрюлю, в которой будем потом варить, ставим на плиту и добавляем сахар, соль, масло. Доводим до кипения.
  2. После закипания добавляем уксус, еще раз доводим до кипения и добавляем баклажаны, нарезанные толстыми кружками, провариваем их на умеренном огне 20 минут.
  3. Раскладываем в стерилизованные горячие банки и закатываем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом острого салата из зеленых помидоров и перцев на зиму.

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#Рецепты #Баклажаны #Консервация