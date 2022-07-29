Как сделать кабачковые оладьи еще вкуснее: Клопотенко рекомендует добавить всего 1 секретный ингредиент

Блюдо готовится просто, а получается невероятно вкусным и сытным

С момента начала сезона кабачков одними из самых популярных блюд становятся именно блюда с этим овощем. Только одно упоминание об оладьях, блинчиках из кабачков вызывает аппетит и заставляет воображение рисовать их пышные, вкусные формы.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить традиционные кабачковые оладьи, добавив к ним всего один ингредиент – сушеный укроп. "Хватайте смело и готовьте. Тем более, что кабачковые оладьи с укропом — это так по-украински звучит, я прям не могу. То +10000000 в миллионной степени ко вкусу", — заявил кулинар.

Как приготовить кабачковые оладьи с сушеным укропом

Пропорции: 1 кабачок, 1 яйцо, столовая ложка сметаны, 3-4 столовых ложки муки. Сушеный укроп — сколько ваша душа желает, но в пределах разумного. Затем можете пойти дальше и прокачивать вкус кабачковых оладий, чем хотите: мята, чеснок, творог, грибы, кукуруза.

Жарить нужно в разогретом растительном масле где-то по 1-2 минуты с каждой стороны.

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как приготовить оладьи из капусты. Этим блюдом можно легко и быстро накормить всю семью.