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Постный медовик к праздникам: как приготовить, чтобы понравилось всем членам семьи

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить постный медовик Новость обновлена 11 августа 2022, 14:21
Как приготовить постный медовик

Это вкусный и ароматный, пряный пирог

Уже в это воскресенье, 14 августа, отмечается важный церковный праздник – Медовый спас или Маковея. Также в этот день начинается Успенский пост, который по своей строгости приравнивается к Великому посту. Поэтому рецепт вкуснейшего постного медовика будет в самый раз к праздникам.

Времени на его приготовление уходит совсем мало, а в результате получаем отличный десерт. Рецептом сладкого пирога поделилась кулинарный блогер Наталья Билак в Инстаграме.

Как приготовить постный медовик

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан воды
  • 2 ст.л. меда
  • 1 ч.л. соды
  • 0,5 ч.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. какао или растворимого кофе
  • Корица – на кончике ложки
  • Кардамон – на кончике ложки
  • 0, 5 стакана изюма
  • 0,5 стакана орехов
  • 0, 5 стакана масла
  • 2 ст.л. растительного масла для смазывания формы

Приготовление:

  1. В миску высыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, положите мед и держите на огне до полного растворения сахара и меда.
  2. В остывшую до 30-40ºС смесь всыпьте соду, погашенную лимонным соком, какао (кофе) и пряности. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комков.
  3. Добавьте орехи, изюм и муку. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану.
  4. Выпекайте в форме, смазанной растительным маслом и посыпанной мукой, при 180°C.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить незаменимый атрибут Маковея – булочки с маком.

Теги:
#Рецепты #Медовый Спас #Маковей #Успенский пост