Постный медовик к праздникам: как приготовить, чтобы понравилось всем членам семьи
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Это вкусный и ароматный, пряный пирог
Уже в это воскресенье, 14 августа, отмечается важный церковный праздник – Медовый спас или Маковея. Также в этот день начинается Успенский пост, который по своей строгости приравнивается к Великому посту. Поэтому рецепт вкуснейшего постного медовика будет в самый раз к праздникам.
Времени на его приготовление уходит совсем мало, а в результате получаем отличный десерт. Рецептом сладкого пирога поделилась кулинарный блогер Наталья Билак в Инстаграме.
Как приготовить постный медовик
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 1 стакан воды
- 2 ст.л. меда
- 1 ч.л. соды
- 0,5 ч.л. лимонного сока
- 2 ст.л. какао или растворимого кофе
- Корица – на кончике ложки
- Кардамон – на кончике ложки
- 0, 5 стакана изюма
- 0,5 стакана орехов
- 0, 5 стакана масла
- 2 ст.л. растительного масла для смазывания формы
Приготовление:
- В миску высыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, положите мед и держите на огне до полного растворения сахара и меда.
- В остывшую до 30-40ºС смесь всыпьте соду, погашенную лимонным соком, какао (кофе) и пряности. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комков.
- Добавьте орехи, изюм и муку. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану.
- Выпекайте в форме, смазанной растительным маслом и посыпанной мукой, при 180°C.
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