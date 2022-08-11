Постный медовик к праздникам: как приготовить, чтобы понравилось всем членам семьи

Это вкусный и ароматный, пряный пирог

Уже в это воскресенье, 14 августа, отмечается важный церковный праздник – Медовый спас или Маковея. Также в этот день начинается Успенский пост, который по своей строгости приравнивается к Великому посту. Поэтому рецепт вкуснейшего постного медовика будет в самый раз к праздникам.

Времени на его приготовление уходит совсем мало, а в результате получаем отличный десерт. Рецептом сладкого пирога поделилась кулинарный блогер Наталья Билак в Инстаграме.

Как приготовить постный медовик

Ингредиенты:

1 стакан сахара

1 стакан воды

2 ст.л. меда

1 ч.л. соды

0,5 ч.л. лимонного сока

2 ст.л. какао или растворимого кофе

Корица – на кончике ложки

Кардамон – на кончике ложки

0, 5 стакана изюма

0,5 стакана орехов

0, 5 стакана масла

2 ст.л. растительного масла для смазывания формы

Приготовление:

В миску высыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, положите мед и держите на огне до полного растворения сахара и меда. В остывшую до 30-40ºС смесь всыпьте соду, погашенную лимонным соком, какао (кофе) и пряности. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комков. Добавьте орехи, изюм и муку. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Выпекайте в форме, смазанной растительным маслом и посыпанной мукой, при 180°C.

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