Как приготовить вкуснейший домашний кетчуп на зиму с минимумом усилий: экспресс-рецепт (видео)

После этого рецепта вы перестанете тратить деньги на готовые соусы из магазина

Многие магазинные блюда, ту же кабачковую икру, легко и просто приготовить своими руками дома. Это же касается и кетчупа. Популярнейший соус, сделанный в домашних условиях, получается не только вкусным, а еще и не содержит вредных добавок или консервантов.

Для домашнего кетчупа потребуются простые продукты. Очень удобно, что этот соус можно закрыть и хранить в банках и с удовольствием употреблять в период холодов. Как приготовить домашний кетчуп на зиму, сообщает фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.

Как приготовить кетчуп дома

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг

Перец болгарский – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Соль – 1 ст. ложка

Перец молотый – 0,5 ч. ложки

Паприка молотая – 0,5 ч. ложки

Корица молотая – 0,5 ч. ложки

Сахар – 3-4 ст. ложки

Лавровый лист – 2 шт.

Вода – 100 мл

Крахмал – 2 ч. ложки

Способ приготовления:

Помидоры (лучше всего – сорт "Сливки") помыть, отрезать серединки, перебить блендером. Поместить в кастрюлю, добавить целый почищенный лук и почищенный перец, варить 1 час. Вынуть перец и лук, выключить плиту, добавить все специи и оставить на 20 минут. Соль, сахар – регулируйте по вкусу, потому что это зависит от сорта помидоров. Вынуть лавровый лист. Сбить тщательно блендером и перетереть через сито, чтобы отделить от косточек. Поставить на огонь и довести до кипения. Если ваш кетчуп недостаточно пикантный по вкусу, можно добавить 2 ст. ложки уксуса, но это не обязательно. В воде растворить крахмал и ввести в кетчуп, мешать до загустения. Крахмал также регулируйте сами, потому что разные виды томатов имеют разную плотность. Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки и закрутить.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных томатов на зиму. Важно знать, что делать, чтобы помидоры не трескались при консервации.