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Как приготовить вкуснейший домашний кетчуп на зиму с минимумом усилий: экспресс-рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Домашний кетчуп – натуральный и вкусный продукт
Домашний кетчуп – натуральный и вкусный продукт

После этого рецепта вы перестанете тратить деньги на готовые соусы из магазина

Многие магазинные блюда, ту же кабачковую икру, легко и просто приготовить своими руками дома. Это же касается и кетчупа. Популярнейший соус, сделанный в домашних условиях, получается не только вкусным, а еще и не содержит вредных добавок или консервантов.

Для домашнего кетчупа потребуются простые продукты. Очень удобно, что этот соус можно закрыть и хранить в банках и с удовольствием употреблять в период холодов. Как приготовить домашний кетчуп на зиму, сообщает фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.

Как приготовить кетчуп дома

Ингредиенты:

  • Помидоры – 3 кг
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Соль – 1 ст. ложка
  • Перец молотый – 0,5 ч. ложки
  • Паприка молотая – 0,5 ч. ложки
  • Корица молотая – 0,5 ч. ложки
  • Сахар – 3-4 ст. ложки
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Вода – 100 мл
  • Крахмал – 2 ч. ложки

Способ приготовления:

  1. Помидоры (лучше всего – сорт "Сливки") помыть, отрезать серединки, перебить блендером.
  2. Поместить в кастрюлю, добавить целый почищенный лук и почищенный перец, варить 1 час.
  3. Вынуть перец и лук, выключить плиту, добавить все специи и оставить на 20 минут. Соль, сахар – регулируйте по вкусу, потому что это зависит от сорта помидоров.
  4. Вынуть лавровый лист. Сбить тщательно блендером и перетереть через сито, чтобы отделить от косточек.
  5. Поставить на огонь и довести до кипения. Если ваш кетчуп недостаточно пикантный по вкусу, можно добавить 2 ст. ложки уксуса, но это не обязательно.
  6. В воде растворить крахмал и ввести в кетчуп, мешать до загустения. Крахмал также регулируйте сами, потому что разные виды томатов имеют разную плотность.
  7. Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки и закрутить.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных томатов на зиму. Важно знать, что делать, чтобы помидоры не трескались при консервации.

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#Рецепт #Кетчуп #Консервация