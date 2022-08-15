Как приготовить вкуснейший домашний кетчуп на зиму с минимумом усилий: экспресс-рецепт (видео)
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После этого рецепта вы перестанете тратить деньги на готовые соусы из магазина
Многие магазинные блюда, ту же кабачковую икру, легко и просто приготовить своими руками дома. Это же касается и кетчупа. Популярнейший соус, сделанный в домашних условиях, получается не только вкусным, а еще и не содержит вредных добавок или консервантов.
Для домашнего кетчупа потребуются простые продукты. Очень удобно, что этот соус можно закрыть и хранить в банках и с удовольствием употреблять в период холодов. Как приготовить домашний кетчуп на зиму, сообщает фудблог hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.
Как приготовить кетчуп дома
Ингредиенты:
- Помидоры – 3 кг
- Перец болгарский – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Соль – 1 ст. ложка
- Перец молотый – 0,5 ч. ложки
- Паприка молотая – 0,5 ч. ложки
- Корица молотая – 0,5 ч. ложки
- Сахар – 3-4 ст. ложки
- Лавровый лист – 2 шт.
- Вода – 100 мл
- Крахмал – 2 ч. ложки
Способ приготовления:
- Помидоры (лучше всего – сорт "Сливки") помыть, отрезать серединки, перебить блендером.
- Поместить в кастрюлю, добавить целый почищенный лук и почищенный перец, варить 1 час.
- Вынуть перец и лук, выключить плиту, добавить все специи и оставить на 20 минут. Соль, сахар – регулируйте по вкусу, потому что это зависит от сорта помидоров.
- Вынуть лавровый лист. Сбить тщательно блендером и перетереть через сито, чтобы отделить от косточек.
- Поставить на огонь и довести до кипения. Если ваш кетчуп недостаточно пикантный по вкусу, можно добавить 2 ст. ложки уксуса, но это не обязательно.
- В воде растворить крахмал и ввести в кетчуп, мешать до загустения. Крахмал также регулируйте сами, потому что разные виды томатов имеют разную плотность.
- Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки и закрутить.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусных томатов на зиму. Важно знать, что делать, чтобы помидоры не трескались при консервации.