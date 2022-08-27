Густое, как мармелад: простой рецепт вкуснейшего яблочного повидла
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Его можно намазывать на хлеб, подавать к блинам, а также использовать как крем для любого бисквита или пирога!
Пока сезон консервации еще в разгаре, важно успеть приготовить различные закатки на зиму. Мы уже рассказывали, как заготовить помидоры, огурцы и кабачки на зиму, а теперь хотим поделиться рецептом чего-нибудь сладенького, а именно рецептом вкуснейшего густого яблочного повидла.
Яблочное повидло: рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 1 л воды
- 2 ст. л. лимонного сока
- 700 г сахара
Способ приготовления:
- Яблоки вымойте и нарежьте дольками. Дольки поместите в миску с водой и лимонным соком (на 1 литр воды около 2 столовых ложек) и оставьте немного, а потом слейте воду и промойте яблоки.
- Добавьте к яблокам половину сахара и оставьте, пока фрукты не пустят сок.
- Всыпьте яблоки в кастрюлю и варите на медленном огне до более темного цвета и густой консистенции (около 20 минут). После взбейте полученное повидло блендером.
- После добавьте вторую половину сахара и варите еще 15 минут. Не стоит переваривать, иначе повидло будет очень густым.
- Готовое повидло разложите по банкам. По желанию можно закатать их, а можно просто накрыть капроновой крышкой и хранить в холодильнике.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно заготовить на зиму цветную капусту. Рецепт удивит простотой.