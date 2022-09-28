Самый простой рецепт тушенки на зиму: закрутка получается вкусной и сытной (видео)

Закрыть тушенку таким способом под силу любому кулинару

Тушенка – обязательная позиция в числе зимних заготовок. Проще способа запастись мясом, чем закрыть его в банках, нет. В качестве главного ингредиента подойдет даже магазинное мясо и бедра бройлеров. При приготовлении тушенки нужно лишь учесть несколько важных моментов.

Вкусную домашнюю тушенку легко приготовить, даже если у вас нет автоклава. Рецептом тушенки на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Моє Подвір'я". Мясная заготовка получается очень вкусной, сытной и отлично дополнит обед или ужин в сезон морозов.

Ингредиенты (количество зависит от объема тары):

Мясо

Лавровый лист

Душистый перец горошком

Черный перец горошком

Соль

Растительное масло или растопленный смалец

Вода

Способ приготовления:

Для приготовления лучше всего брать бедра бройлеров. Мясо следует подсмолить (подержать несколько секунд над огнем), чтобы выжечь остатки перьев и пуха. Затем мясо нужно хорошо промыть и порезать в куски. Замочите мясо в холодной воде на пару часов. Следует отрезать сустав и копчик (часть хвоста с железами). Подготовленное мясо плотно накладываем в чистые стерилизованные банки, оставляя 1-1,5 см вверху. Добавляем специи. На пол-литровую банку (примерно 420-450 г мяса) идет кусочек лаврового листика, 1 горошина душистого перца, 5-7 горошин черного перца, неполная чайная ложка соли (5-6 г), 1 чайная ложка масла без запаха. Вместо растительного масла можно добавить растопленный смалец. Такая консерва вкуснее и гораздо лучше сохраняется, потому что смалец хорошо застынет. Плотно закрываем банки с мясом стерилизованными крышками, ставим в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Заливаем холодной водой до горлышка банок. Как только вода закипит, сразу же убавляем огонь до минимума. Кастрюлю накрываем крышкой. Стерилизуем банки четыре часа (если вода выкипит, приливаем кипяток). Храним в холодильнике.

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