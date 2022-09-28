Найпростіший рецепт тушонки на зиму: закрутка виходить смачною та ситною (відео)

Закрити тушонку у такий спосіб під силу будь-якому кулінару

Тушкованка – обов’язкова позиція серед зимових заготівель. Простішого способу запастися м’ясом, ніж закрити його в банках, немає. Як головний інгредієнт підійде навіть магазинне м’ясо і стегна бройлерів. При приготуванні тушонки потрібно лише врахувати кілька важливих моментів.

Смачну домашню тушонку легко приготувати, навіть якщо у вас немає автоклаву. Рецептом тушкованки на зиму ділиться кулінарний ютуб-блог "Моє Підвір’я". М’ясна заготівля виходить дуже смачною, ситною і відмінно доповнить обід чи вечерю під час морозів.

Інгредієнти (кількість залежить від об'єму тари):

М’ясо

Лавровий лист

Запашний перець горошком

Чорний перець горошком

Сіль

Олія або розтоплений смалець

Вода

Спосіб приготування:

Для приготування найкраще брати стегна бройлерів. М’ясо слід підсмолити (потримати кілька секунд над вогнем), щоб випалити залишки пір’я та пуху. Потім м’ясо потрібно добре промити й порізати на шматки. Замочіть м’ясо у холодній воді на пару годин. Слід відрізати суглоб і куприк (частина хвоста із залозами). Підготовлене м’ясо щільно накладаємо в чисті стерилізовані банки, залишаючи 1-1,5 см вгорі. Додаємо спеції. На півлітрову банку (приблизно 420-450 г м’яса) йде шматочок лаврового листочка, 1 горошина запашного перцю, 5-7 горошин чорного перцю, неповна чайна ложка солі (5-6 г), 1 чайна ложка олії без запаху. Замість олії можна додати розтоплений смалець. Така консерва смачніша і краще зберігається, тому що смалець добре застигне. Щільно закриваємо банки з м’ясом стерилізованими кришками, ставимо в каструлю, дно якої застелено рушником. Заливаємо холодною водою до шийки банок. Як тільки вода закипить, відразу зменшуємо вогонь до мінімуму. Каструлю накриваємо кришкою. Стерилізуємо банки чотири години (якщо вода википить, підливаємо окріп). Зберігаємо в холодильнику.

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