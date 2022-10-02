Нежное и сочное мясо: как приготовить, чтобы таяло во рту — рецепт от фудблогерши (видео)

Это мясо тает во рту, и готовится быстро

Мясо индейки – идеальный продукт для тех, кто следит за своим питанием и фигурой. Из этого продукта можно приготовить множество интересных и вкусных блюд, например буженину из филе индейки, рецептом которого мы делились ранее.

В этом материале предлагаем рецепт индейки с помидорами, которым в Инстаграме поделилась украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty). Выходит нежное и не сухое мясо, даже если что-то останется на второй день. Вместо индейки можно взять куриное филе или свинину.

Как приготовить сочное мясо

Ингредиенты:

1 кг филе индейки

2-3 помидора

200 г твердого сыра типа Радомер

соль, перец

3-4 ст ложки майонеза

Приготовление:

Нарезаем мясо толщиной 1-1,5 см. С обеих сторон отбиваем. Солим, перчим. Складываем крест-накрест мясо на противень, смазываем майонезом. Это удобно делать силиконовой кисточкой. На мясо выкладываем кружочки помидоров. Накрываем фольгой и ставим печься в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Для вашей духовки время на приготовление может отличаться. Мясо должно пустить сок и быть почти готовым. Снимаем фольгу, посыпаем натертым сыром и ставим печься без фольги на 10-15 минут, пока весь сыр не растопится. Достаем, нарезаем на порционные кусочки и смакуем.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт сочной курицы. Этот метод подходит к любому виду мяса, но предпочтителен для приготовления целой курицы или цыпленка.