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Нежное и сочное мясо: как приготовить, чтобы таяло во рту — рецепт от фудблогерши (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить сочное мясо индейки – простой рецепт
Как приготовить сочное мясо индейки – простой рецепт

Это мясо тает во рту, и готовится быстро

Мясо индейки – идеальный продукт для тех, кто следит за своим питанием и фигурой. Из этого продукта можно приготовить множество интересных и вкусных блюд, например буженину из филе индейки, рецептом которого мы делились ранее.

В этом материале предлагаем рецепт индейки с помидорами, которым в Инстаграме поделилась украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty). Выходит нежное и не сухое мясо, даже если что-то останется на второй день. Вместо индейки можно взять куриное филе или свинину.

Как приготовить сочное мясо

Ингредиенты:

  • 1 кг филе индейки
  • 2-3 помидора
  • 200 г твердого сыра типа Радомер
  • соль, перец
  • 3-4 ст ложки майонеза

Приготовление:

  1. Нарезаем мясо толщиной 1-1,5 см. С обеих сторон отбиваем. Солим, перчим. Складываем крест-накрест мясо на противень, смазываем майонезом. Это удобно делать силиконовой кисточкой.
  2. На мясо выкладываем кружочки помидоров.
  3. Накрываем фольгой и ставим печься в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Для вашей духовки время на приготовление может отличаться. Мясо должно пустить сок и быть почти готовым.
  4. Снимаем фольгу, посыпаем натертым сыром и ставим печься без фольги на 10-15 минут, пока весь сыр не растопится.
  5. Достаем, нарезаем на порционные кусочки и смакуем.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт сочной курицы. Этот метод подходит к любому виду мяса, но предпочтителен для приготовления целой курицы или цыпленка.

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#Мясо #Рецепты #Индейка