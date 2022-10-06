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Как приготовить вкуснейший рассыпчатый рис за 15 минут: секрет гениально прост

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Рис по этому рецепту получается идеальным Новость обновлена 06 октября 2022, 16:55
Рис по этому рецепту получается идеальным

Таким способом можно приготовить любой рис, будь то басмати, либо обычный круглый рис

Что может быть вкуснее, чем нежный, рассыпчатый, ну просто идеальный рис? Рисовая каша очень питательна и наряду с гречневой является одним из любимых гарниров украинцев. О том, как приготовить гречку так, чтобы она была рассыпчатой, но не сухой, мы уже рассказывали. А теперь расскажем вам о том, как приготовить идеальный рис.

Как приготовить рис, чтобы он был рассыпчатым

На странице кулинарного блога zaya_momfood, кулинарный блогер Алена поделилась простым, но очень действенным секретом приготовления идеального рассыпчатого риса. Если у вас все ещё получается каша из риса, то этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для вас, убеждает блогер. Кулинар отмечает, что таким способом можно приготовить любой рис, будь то басмати, либо обычный круглый рис.

Способ приготовления:

  1. Берём 1 стакан риса (здесь смотря сколько вам нужно) и хорошо промываем под водой
  2. На сковороду выливаем 2 ст л растительного (можно оливкового, сливочного) масла
  3. Добавляем рис и обжариваем ровно 2 минуты.
  4. Затем выливаем 1 стакан кипятка (то есть пропорции у нас на 1 стакан риса=1 стакан кипятка), немного солим
  5. А теперь главный секрет: накрываем сковороду листом пергамента, далее крышкой. Делаем минимальный огонь и варим так 15 минут.
  6. Идеальный рассыпчатый рис готов!

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