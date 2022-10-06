Як приготувати смачний розсипчастий рис за 15 хвилин: секрет геніально простий

У такий спосіб можна приготувати будь-який рис, чи то басмати, чи то звичайний круглий рис

Що може бути смачніше ніж ніжний, розсипчастий, ну просто ідеальний рис? Рисова каша дуже поживна і поряд із гречаною є одним із улюблених гарнірів українців. Про те, як приготувати гречку так, щоб вона була розсипчастою, але не сухою, ми вже розповідали. А тепер розповімо вам про те, як приготувати ідеальний рис.

Як приготувати рис, щоб він був розсипчастим

На сторінці кулінарного блогу zaya_momfood, кулінарний блогер Альона поділилася простим, але дуже дієвим секретом приготування ідеального розсипчастого рису. Якщо у вас все ще виходить каша з рису, то цей рецепт стане справжньою паличкою-виручалочкою для вас, переконує блогер. Кулінар зазначає, що у такий спосіб можна приготувати будь-який рис, чи то басмати, чи то звичайний круглий рис.

Спосіб приготування:

Беремо 1 склянку рису (тут дивлячись скільки вам потрібно) і добре промиваємо під водою На сковороду виливаємо 2 ст л рослинної (можна оливкової, вершкового) олії Додаємо рис та обсмажуємо рівно 2 хвилини. Потім виливаємо 1 склянку окропу (тобто пропорції у нас на 1 склянку рису = 1 склянку окропу), трохи солимо А тепер головний секрет: накриваємо сковороду листом пергаменту, далі кришкою. Робимо мінімальний вогонь та варимо так 15 хвилин. Ідеальний розсипчастий рис готовий!

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