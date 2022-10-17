Укр

Этот рецепт лучше заморозки и сушки: как просто заготовить укроп на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Успейте запастись зеленью до наступления морозов
Успейте запастись зеленью до наступления морозов

Если вы не хотите сушить укроп, то этот вариант приготовления вам подойдет

К зиме важно заготовить не только консервированные овощи и фрукты, а и сохранить зелень. Чаще всего петрушку, базилик, кинзу или укроп сушат, это совсем несложно. Как альтернатива подойдет еще один способ сохранения растений, в частности, укропа.

Так, из укропа можно просто и быстро сделать необычную заготовку. Зимой вы сможете использовать эту а-ля заправку для приготовления различных блюд. Рецептом заготовки укропа на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата".

Ингредиенты:

  • Укроп – 200 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Масло растительное — 80 г

Способ приготовления:

  1. Укроп помыть и просушить. Нарезать.
  2. Нарезать чеснок.
  3. Смешать укроп с чесноком. Посолить, добавить лимонный сок, влить растительное масло.
  4. Взбить блендером до однородной консистенции.
  5. Разложить массу по стерилизованным банкам.
  6. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике. Также можно заморозить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном способе заготовки петрушки на зиму.Все достаточно просто. А также мы делились рецептом очень вкусных маринованных грибов.

Теги:
#Рецепт #Укроп #Заготовка