Этот рецепт лучше заморозки и сушки: как просто заготовить укроп на зиму (видео)

Если вы не хотите сушить укроп, то этот вариант приготовления вам подойдет

К зиме важно заготовить не только консервированные овощи и фрукты, а и сохранить зелень. Чаще всего петрушку, базилик, кинзу или укроп сушат, это совсем несложно. Как альтернатива подойдет еще один способ сохранения растений, в частности, укропа.

Так, из укропа можно просто и быстро сделать необычную заготовку. Зимой вы сможете использовать эту а-ля заправку для приготовления различных блюд. Рецептом заготовки укропа на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата".

Ингредиенты:

Укроп – 200 г

Чеснок – 5 зубчиков

Лимонный сок – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Масло растительное — 80 г

Способ приготовления:

Укроп помыть и просушить. Нарезать. Нарезать чеснок. Смешать укроп с чесноком. Посолить, добавить лимонный сок, влить растительное масло. Взбить блендером до однородной консистенции. Разложить массу по стерилизованным банкам. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике. Также можно заморозить.

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