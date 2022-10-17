Этот рецепт лучше заморозки и сушки: как просто заготовить укроп на зиму (видео)
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Если вы не хотите сушить укроп, то этот вариант приготовления вам подойдет
К зиме важно заготовить не только консервированные овощи и фрукты, а и сохранить зелень. Чаще всего петрушку, базилик, кинзу или укроп сушат, это совсем несложно. Как альтернатива подойдет еще один способ сохранения растений, в частности, укропа.
Так, из укропа можно просто и быстро сделать необычную заготовку. Зимой вы сможете использовать эту а-ля заправку для приготовления различных блюд. Рецептом заготовки укропа на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата".
Ингредиенты:
- Укроп – 200 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Масло растительное — 80 г
Способ приготовления:
- Укроп помыть и просушить. Нарезать.
- Нарезать чеснок.
- Смешать укроп с чесноком. Посолить, добавить лимонный сок, влить растительное масло.
- Взбить блендером до однородной консистенции.
- Разложить массу по стерилизованным банкам.
- Закрыть крышкой и хранить в холодильнике. Также можно заморозить.
Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном способе заготовки петрушки на зиму.Все достаточно просто. А также мы делились рецептом очень вкусных маринованных грибов.