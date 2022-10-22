Минимум усилий и немного ингредиентов: быстрый рецепт квашеной капусты с помидорами

Капуста подойдет любая, как ранняя, так и поздняя.

Когда огурчики и помидорчики уже стоят закатанные в банки и ждут своего часа, пара подумать, что можно сделать с капустой. Как вариант можно закрыть тушеную капусту, которая станет отличной начинкой для пирожков, пирогов или вареников, однако мы хотим предложить вам приготовить квашеную капусту. А именно вкуснейший капустный салат с помидорами, перцем и морковкой.

Квашеная капуста с помидорами: рецепт

Ингредиенты:

капуста;

морковь;

сладкий перец;

мелкие помидоры;

2 лавровых листа;

2 гвоздики;

5 горошин душистого перца;

1-2 горошины черного перца;

3 больших зубчика чеснока.

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту, и добавьте к ней натертую на крупной терке морковь, а также нарезанный соломкой перец. Овощи перемешайте, но не давите – сок не нужен. Затем сложите в трехлитровую банку и добавьте лавровый лист, гвоздику, горошины душистого перца, горошины черного перца и чеснок. После того как все специи окажутся в банке, не прижимая, уложите овощи: слой капусты, слой томатов, снова капуста, снова помидоры и еще раз капуста. Следующий шаг — приготовьте рассол. В полулитровой банке воды растворите 2 столовые ложки соли и столовую ложку сахара. Залейте маринад в банку с капустой, после чего долейте обычную воду, чтобы заполнить оставшиеся пустоты. Банку накройте пакетом и поставьте в глубокую миску (кастрюлю) на 3 дня. Затем его нужно будет закрыть пластиковой крышкой и поставить на хранение в прохладное место.

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