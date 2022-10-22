Мінімум зусиль та трохи інгредієнтів: швидкий рецепт квашеної капусти з помідорами
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Капуста підійде будь-яка, як рання, так і пізня.
Коли огірочки та помідорчики вже стоять закочені в банки і чекають свого часу, пара подумати, що можна зробити з капустою. Як варіант можна закрити тушковану капусту, яка стане чудовою начинкою для пиріжків, пирогів або вареників, проте ми хочемо запропонувати вам приготувати квашену капусту. А саме смачний капустяний салат із помідорами, перцем та морквою.
Квашена капуста з помідорами: рецепт
Інгредієнти:
- капуста;
- морква;
- солодкий перець;
- дрібні помідори;
- 2 лаврові листи;
- 2 гвоздики;
- 5 горошин запашного перцю;
- 1-2 горошини чорного перцю;
- 3 великі зубчики часнику.
Спосіб приготування:
- Наріжте капусту, і додайте до неї натерту на великій тертці моркву, а також нарізаний соломкою перець. Овочі перемішайте, але не давіть — не потрібний сік.
- Потім складіть у трилітрову банку та додайте лавровий лист, гвоздику, горошини запашного перцю, горошини чорного перцю та часник.
- Після того, як усі спеції виявляться в банку, не притискаючи, покладіть овочі: шар капусти, шар томатів, знову капуста, знову помідори і ще раз капуста.
- Наступний крок – приготуйте розсіл. У півлітровій банці води розчиніть 2 столові ложки солі та столову ложку цукру. Залийте маринад у банку з капустою, після чого долийте звичайну воду, щоб заповнити пустоти, що залишилися.
- Банку накрийте пакетом і поставте в глибоку миску (каструлю) на 3 дні. Потім його потрібно буде закрити пластиковою кришкою та поставити на зберігання у прохолодне місце.
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