Эта подливка подходит к любому гарниру: рецепт, от которого будут в восторге все хозяйки (видео)

В приготовлении подливы с курицей по этому рецепту нет ничего сложного

Такое блюдо, как вкусная подливка с куриным филе, особенно придется по вкусу любителям мяса, при этом не бойтесь экспериментировать.

Вариантов такой подливки немало, и каждый из них поможет разнообразить вкус как макарон и спагетти, так и риса, картофельного пюре и других гарниров. Оригинальным рецептом подливки с куриным филе поделилась украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме. На ее приготовление вы потратите считанные минуты. Все остальное сделает за вас плита!

Как приготовить подливку с курицей

Ингредиенты:

2 морковки

1 луковица

2 куриных филе

2 ст. л. муки

4 ст. л. сметаны

1 стакан воды

соль, перец

сладкая паприка

Приготовление:

В кастрюле, где будет готовиться подливка, на воде протушиваем измельченный лук и порезанную брусочками морковь. Минут 10, помешивая. Отдельно в сковороде 10-15 мин жарим на растительном масле порезанное куриное филе. Не солим. Пока тушатся овощи и мясо, в глубокой миске разбавляем сметану в 1 стакане воды. Перемешиваем. Добавляем муку. Заливка должна быть однородной. Мясо перекладываем в кастрюлю в морковь с луком. Перемешиваем. Заливаем разбавленной в воде сметаной. Солим, перчим. Добавляем паприку. Тушим 30 мин.

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