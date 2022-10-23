Эта подливка подходит к любому гарниру: рецепт, от которого будут в восторге все хозяйки (видео)
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В приготовлении подливы с курицей по этому рецепту нет ничего сложного
Такое блюдо, как вкусная подливка с куриным филе, особенно придется по вкусу любителям мяса, при этом не бойтесь экспериментировать.
Вариантов такой подливки немало, и каждый из них поможет разнообразить вкус как макарон и спагетти, так и риса, картофельного пюре и других гарниров. Оригинальным рецептом подливки с куриным филе поделилась украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме. На ее приготовление вы потратите считанные минуты. Все остальное сделает за вас плита!
Как приготовить подливку с курицей
Ингредиенты:
- 2 морковки
- 1 луковица
- 2 куриных филе
- 2 ст. л. муки
- 4 ст. л. сметаны
- 1 стакан воды
- соль, перец
- сладкая паприка
Приготовление:
- В кастрюле, где будет готовиться подливка, на воде протушиваем измельченный лук и порезанную брусочками морковь. Минут 10, помешивая.
- Отдельно в сковороде 10-15 мин жарим на растительном масле порезанное куриное филе. Не солим.
- Пока тушатся овощи и мясо, в глубокой миске разбавляем сметану в 1 стакане воды. Перемешиваем. Добавляем муку. Заливка должна быть однородной.
- Мясо перекладываем в кастрюлю в морковь с луком. Перемешиваем.
- Заливаем разбавленной в воде сметаной. Солим, перчим. Добавляем паприку. Тушим 30 мин.
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