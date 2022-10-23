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Эта подливка подходит к любому гарниру: рецепт, от которого будут в восторге все хозяйки (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить вкусную подливу с куриным филе – простой рецепт Новость обновлена 23 октября 2022, 11:48
Как приготовить вкусную подливу с куриным филе – простой рецепт

В приготовлении подливы с курицей по этому рецепту нет ничего сложного

Такое блюдо, как вкусная подливка с куриным филе, особенно придется по вкусу любителям мяса, при этом не бойтесь экспериментировать.

Вариантов такой подливки немало, и каждый из них поможет разнообразить вкус как макарон и спагетти, так и риса, картофельного пюре и других гарниров. Оригинальным рецептом подливки с куриным филе поделилась украинская фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме. На ее приготовление вы потратите считанные минуты. Все остальное сделает за вас плита!

Как приготовить подливку с курицей

Ингредиенты:

  • 2 морковки
  • 1 луковица
  • 2 куриных филе
  • 2 ст. л. муки
  • 4 ст. л. сметаны
  • 1 стакан воды
  • соль, перец
  • сладкая паприка

Приготовление:

  1. В кастрюле, где будет готовиться подливка, на воде протушиваем измельченный лук и порезанную брусочками морковь. Минут 10, помешивая.
  2. Отдельно в сковороде 10-15 мин жарим на растительном масле порезанное куриное филе. Не солим.
  3. Пока тушатся овощи и мясо, в глубокой миске разбавляем сметану в 1 стакане воды. Перемешиваем. Добавляем муку. Заливка должна быть однородной.
  4. Мясо перекладываем в кастрюлю в морковь с луком. Перемешиваем.
  5. Заливаем разбавленной в воде сметаной. Солим, перчим. Добавляем паприку. Тушим 30 мин.

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#Рецепты #Куриное филе #подлива