Как сохранить свежий укроп подольше: хитрость, которая обеспечит вас зеленью до Нового года

Укроп останеться свежим без высушивания или заморозки.

Чаще всего на зиму укроп сушат, и это совсем несложно. Однако многие домохозяйки заготавливают свежие пучки, ведь эту ароматную зелень можно добавлять практически к любым мясным или рыбным блюдам, супам и салатам. В общем — очень полезная "специя". Как сделать так, чтобы укроп оставался свежим без высушивания или заморозки — читайте далее.

Отметим, что "рецепт" очень простой и легкий, сообщает издание takprosto. И первое, что нужно сделать перед заготовкой укропа, нужно решить, какой срок хранения вам необходим.

Как сохранить укроп свежим до Нового года

На более короткое время достаточно поместить укроп ведро с водой, и хранить его в холодильнике. Таким образом зелень точно будет оставаться свежей около недели.

Чтобы продлить жизнь свежему укропу надольше нужно поместить его в стеклянную банку. Но не просто так: сначала нужно тщательно вымыть и укроп, и сами банки. Затем укроп отделите от крупных стеблей, которые после можете смело отправить в мусор.

Зелень и банки стоит тщательно высушить, чтобы на них не осталось ни капли жидкости. Затем поместите укроп внутрь банок и закройте их крышками. Зелени в банках должно быть много, но утрамбовывать его не нужно. Таким образом укроп может простоять месяца 2–3.

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