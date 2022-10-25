Як зберегти свіжий кріп на довше: хитрість, яка забезпечить вас зеленню до Нового року

Кріп залишиться свіжим без висушування чи заморозки.

Найчастіше на зиму кріп сушать, і це зовсім нескладно. Однак багато домогосподарок заготовляють свіжі пучки, адже цю ароматну зелень можна додавати практично до будь-яких м’ясних або рибних страв, супів та салатів. Загалом дуже корисна "спеція". Як зробити так, щоб кріп залишався свіжим без висушування чи заморожування – читайте далі.

Зазначимо, що "рецепт" дуже простий та легкий, повідомляє видання takprosto. І перше, що потрібно зробити перед заготівлею кропу, потрібно вирішити, який термін зберігання вам потрібний.

Як зберегти кріп свіжим до Нового року

На короткий час достатньо помістити кріп відро з водою і зберігати його в холодильнику. Таким чином зелень точно залишатиметься свіжою близько тижня.

Щоб продовжити життя свіжому кропу довше потрібно помістити його в скляну банку. Але не просто так: спочатку потрібно ретельно вимити і кріп, і самі банки. Потім кріп відокремте від великих стебел, які потім можете сміливо відправити у сміття.

Зелень та банки варто ретельно висушити, щоб на них не залишилося ні краплі рідини. Потім помістіть кріп усередину банок і закрийте кришками. Зелені у банках має бути багато, але утрамбовувати його не потрібно. Таким чином, кріп може простояти місяці 2–3.

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