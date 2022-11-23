Вкуснейшая домашняя сгущенка, которая всегда получается: простой рецепт (видео)

Такую сгущенку можно добавить к любому десерту

Многие продукты, которые мы привыкли покупать в магазине, можно сделать в домашних условиях. К примеру, домашний майонез ничем не уступает по вкусу магазинному. А сгущенное молоко, которое вы приготовите сами из проверенных ингредиентов, получается просто идеальным по консистенции.

Добавлять сгущенку можно к панкейкам или блинам, а также использовать в качестве крема для тортов и различных десертов. Рецептом вкусной сгущенки, которая всегда получается, делится фудблогерка Юлия Вилич в Instagram.

Рецепт домашней сгущенки

Ингредиенты:

600 мл жирного молока (в идеале домашнего цельного или от 3,2% жирности)

300 г сахара

1/3 ч. л. соды

несколько щепоток соли

Способ приготовления:

В емкость с высокими стенками и толстым дном помещаем молоко комнатной температуры. Добавляем сахар и соду. Отправляем смесь на маленький огонь. При постоянном помешивании доводим массу до кипения. Помешивать сгущенку нужно только сухой лопаткой или ложкой. При нагревании сода будет давать реакцию, поэтому иногда необходимо снимать емкость с плиты, пока реакция не пройдет (8-10 минут). Соду добавляем для того, чтобы сгущенка не взялась комками и не засахарилась со временем. В самом конце, когда сгущенка начнет бурлить и приобретет карамельный цвет, следует помешивать ее постоянно, чтобы она не пригорела. Чем дольше варить, тем более густой и янтарной будет масса. На приготовление уходит около 1 часа 10 минут. Готовую сгущенку переливаем в чистую сухую емкость через сито. По желанию добавляем соль, чтобы убрать приторность. Даем остыть при комнатной температуре. Не нужно ничем накрывать сгущенку, образуется конденсат, который попадет в нее (капельки жидкости), а это еще одна причина, по которой сгущенка может засахариться. После охлаждения можно поместить вкусность в банку и хранить в холодильнике до двух недель, для более длительного хранения положите сгущенку в морозильную камеру.

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