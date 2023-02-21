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Вкусные котлеты с хрустящей корочкой без мяса: проще рецепта не найти (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Постные, но от этого не менее аппетитные котлеты-гречаники Новость обновлена 21 февраля 2023, 11:42
Постные, но от этого не менее аппетитные котлеты-гречаники. Фото РБК-Украина

Овощные котлеты удобно и вкусно употреблять с любимым соусом

Для приготовления котлет необязательно использовать фарш. Отличная альтернатива мясному блюду – постные гречаники. Такие овощные котлеты станут находкой для тех, кто придерживается запретов на Масленицу и не употребляет мясо.

Очень простой рецепт котлет без мяса опубликовала фудблогерша под ником Таня Перчик в своем блоге в Инстаграм. Постные гречаники получается очень вкусными, аппетитными и сытными. А хрустящая корочка – просто умопомрачительна.

Рецепт котлет без мяса

Ингредиенты:

  • гречка – 300 г
  • лук -1-2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • панировочные сухари (мука)
  • чеснок — 3 зубчика
  • яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем гречневую крупу.
  2. Обжариваем лук, морковь, чеснок.
  3. К гречке добавляем яйца, овощи.
  4. Формируем котлеты влажными руками.
  5. Обваливаем в панировочных сухарях.
  6. Обжариваем с обеих сторон.
  7. Подавать котлеты с соусом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно жарить замороженные котлеты. Многие из нас допускают одну ошибку. А еще мы делились секретами приготовления котлет по бабушкиному рецепту из детства.

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#Рецепт #Котлеты