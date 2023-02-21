Вкусные котлеты с хрустящей корочкой без мяса: проще рецепта не найти (видео)
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Овощные котлеты удобно и вкусно употреблять с любимым соусом
Для приготовления котлет необязательно использовать фарш. Отличная альтернатива мясному блюду – постные гречаники. Такие овощные котлеты станут находкой для тех, кто придерживается запретов на Масленицу и не употребляет мясо.
Очень простой рецепт котлет без мяса опубликовала фудблогерша под ником Таня Перчик в своем блоге в Инстаграм. Постные гречаники получается очень вкусными, аппетитными и сытными. А хрустящая корочка – просто умопомрачительна.
Рецепт котлет без мяса
Ингредиенты:
- гречка – 300 г
- лук -1-2 шт.
- морковь – 1 шт.
- панировочные сухари (мука)
- чеснок — 3 зубчика
- яйца – 3 шт.
Способ приготовления:
- Отвариваем гречневую крупу.
- Обжариваем лук, морковь, чеснок.
- К гречке добавляем яйца, овощи.
- Формируем котлеты влажными руками.
- Обваливаем в панировочных сухарях.
- Обжариваем с обеих сторон.
- Подавать котлеты с соусом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно жарить замороженные котлеты. Многие из нас допускают одну ошибку. А еще мы делились секретами приготовления котлет по бабушкиному рецепту из детства.