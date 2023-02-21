Вкусные котлеты с хрустящей корочкой без мяса: проще рецепта не найти (видео)

Овощные котлеты удобно и вкусно употреблять с любимым соусом

Для приготовления котлет необязательно использовать фарш. Отличная альтернатива мясному блюду – постные гречаники. Такие овощные котлеты станут находкой для тех, кто придерживается запретов на Масленицу и не употребляет мясо.

Очень простой рецепт котлет без мяса опубликовала фудблогерша под ником Таня Перчик в своем блоге в Инстаграм. Постные гречаники получается очень вкусными, аппетитными и сытными. А хрустящая корочка – просто умопомрачительна.

Рецепт котлет без мяса

Ингредиенты:

гречка – 300 г

лук -1-2 шт.

морковь – 1 шт.

панировочные сухари (мука)

чеснок — 3 зубчика

яйца – 3 шт.

Способ приготовления:

Отвариваем гречневую крупу. Обжариваем лук, морковь, чеснок. К гречке добавляем яйца, овощи. Формируем котлеты влажными руками. Обваливаем в панировочных сухарях. Обжариваем с обеих сторон. Подавать котлеты с соусом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно жарить замороженные котлеты. Многие из нас допускают одну ошибку. А еще мы делились секретами приготовления котлет по бабушкиному рецепту из детства.