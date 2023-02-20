Как правильно жарить замороженные котлеты: эту ошибку допускает каждый второй

Размораживать перед приготовлением или нет?..

Замороженные полуфабрикаты — замечательное изобретение человечества. Они значительно облегчают нам жизнь, когда вечером нет ни сил, ни желания "играться" с приготовлением вареников, пельменей, котлет или даже чебуреков и т.п. Однако, чтобы получилось вкусно и быстро, как и в случае с картофелем, нужно знать о некоторых нюансах приготовления полуфабрикатов.

К примеру, многие хозяйки считают, что перед приготовлением котлеты, сырники, голубцы и другие полуфабрикаты лучше размораживать. Но это не так – в идеале на разогретую сковородку они должны ложиться еще замороженными, иначе просто расползутся и потеряют нормальный вид. Какие еще правила приготовления замороженных котлет и других блюд следует принять во внимание, рассказывает РБК-Украина.

Как правильно жарить мясные полуфабрикаты

Во-первых, для жарки замороженных котлет выбирайте сковороду с высокими бортами и крышкой. Если нет крышки именно к этой сковороде, раньше мы делились советами, из чего можно быстро ее сделать.

Прогрейте сковороду на большом огне, добавьте масло и подождите примерно 1 мин, чтобы оно хорошо разогрелось. Затем нужно убавить огонь до среднего, осторожно выложить котлеты и сразу накрыть их крышкой. Если на полуфабрикатах собралось очень много инея, аккуратно снимите его ножом, но так, чтобы не задеть панировку.

Помните, что во время жарки постоянно будет испаряться влага, поэтому снимать крышку и переворачивать котлеты нужно будет очень осторожно, чтобы не обжечься. Первый раз это делается уже через 5-7 мин: откройте крышку, лопаткой переверните котлеты и снова накройте сковородку. Далее котлеты следует перевернуть еще несколько раз – каждые 2-3 минуты. Таким образом они равномерно прожарятся и не будут сырыми внутри. Обычно замороженные котлеты готовы уже через 15-20 мин.

Раньше мы рассказывали, что добавить в сметану, чтобы из нее получился полезный майонез. Об этом рецепте знают немногие, но если вы попробуете такой соус хоть раз, покупать магазинный продукт уже не захотите.