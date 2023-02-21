Смачні котлети з хрусткою скоринкою без м’яса: простішого за цей рецепт не знайти (відео)
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Овочеві котлети зручно та смачно вживати з улюбленим соусом
Для виготовлення котлет необов’язково використовувати фарш. Відмінна альтернатива м’ясній страві – пісні гречаники. Такі овочеві котлети стануть знахідкою для тих, хто дотримується заборон на Масляну і не вживає м’ясо.
Дуже простий рецепт котлет без м’яса опублікувала фудблогерка під ніком Таня Перчик у своєму блозі в Інстаграм. Пісні гречаники виходять дуже смачними, апетитними та ситними. А хрумка скоринка — просто дивовижна.
Рецепт котлет без м’яса
Інгредієнти:
- гречка – 300 г
- цибуля -1-2 шт.
- морква – 1 шт.
- панірувальні сухарі (борошно)
- часник — 3 зубчики
- яйця – 3 шт.
Спосіб приготування:
- Відварюємо гречану крупу.
- Обсмажуємо цибулю, моркву, часник.
- До гречки додаємо яйця, овочі.
- Формуємо котлети вологими руками.
- Обвалюємо в панірувальних сухарях.
- Обсмажуємо з обох боків.
- Подавати котлети із соусом.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно смажити заморожені котлети. Багато хто з нас припускається однієї помилки. А ще ми ділилися секретами приготування котлет за бабусиним рецептом з дитинства.