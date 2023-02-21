Смачні котлети з хрусткою скоринкою без м’яса: простішого за цей рецепт не знайти (відео)

Овочеві котлети зручно та смачно вживати з улюбленим соусом

Для виготовлення котлет необов’язково використовувати фарш. Відмінна альтернатива м’ясній страві – пісні гречаники. Такі овочеві котлети стануть знахідкою для тих, хто дотримується заборон на Масляну і не вживає м’ясо.

Дуже простий рецепт котлет без м’яса опублікувала фудблогерка під ніком Таня Перчик у своєму блозі в Інстаграм. Пісні гречаники виходять дуже смачними, апетитними та ситними. А хрумка скоринка — просто дивовижна.

Рецепт котлет без м’яса

Інгредієнти:

гречка – 300 г

цибуля -1-2 шт.

морква – 1 шт.

панірувальні сухарі (борошно)

часник — 3 зубчики

яйця – 3 шт.

Спосіб приготування:

Відварюємо гречану крупу. Обсмажуємо цибулю, моркву, часник. До гречки додаємо яйця, овочі. Формуємо котлети вологими руками. Обвалюємо в панірувальних сухарях. Обсмажуємо з обох боків. Подавати котлети із соусом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно смажити заморожені котлети. Багато хто з нас припускається однієї помилки. А ще ми ділилися секретами приготування котлет за бабусиним рецептом з дитинства.