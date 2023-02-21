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Смачні котлети з хрусткою скоринкою без м’яса: простішого за цей рецепт не знайти (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Пісні, але від цього не менш апетитні котлети-гречаники Новина оновлена 21 лютого 2023, 11:42
Пісні, але від цього не менш апетитні котлети-гречаники. Фото РБК-Украина

Овочеві котлети зручно та смачно вживати з улюбленим соусом

Для виготовлення котлет необов’язково використовувати фарш. Відмінна альтернатива м’ясній страві – пісні гречаники. Такі овочеві котлети стануть знахідкою для тих, хто дотримується заборон на Масляну і не вживає м’ясо.

Дуже простий рецепт котлет без м’яса опублікувала фудблогерка під ніком Таня Перчик у своєму блозі в Інстаграм. Пісні гречаники виходять дуже смачними, апетитними та ситними. А хрумка скоринка — просто дивовижна.

Рецепт котлет без м’яса

Інгредієнти:

  • гречка – 300 г
  • цибуля -1-2 шт.
  • морква – 1 шт.
  • панірувальні сухарі (борошно)
  • часник — 3 зубчики
  • яйця – 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо гречану крупу.
  2. Обсмажуємо цибулю, моркву, часник.
  3. До гречки додаємо яйця, овочі.
  4. Формуємо котлети вологими руками.
  5. Обвалюємо в панірувальних сухарях.
  6. Обсмажуємо з обох боків.
  7. Подавати котлети із соусом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно смажити заморожені котлети. Багато хто з нас припускається однієї помилки. А ще ми ділилися секретами приготування котлет за бабусиним рецептом з дитинства.

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#Рецепт #Котлети