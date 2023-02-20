Як правильно смажити заморожені котлети: цю помилку допускає кожен другий

Розморожувати перед приготуванням чи ні?..

Заморожені напівфабрикати — чудовий винахід людства. Вони значно полегшують нам життя, коли ввечері немає ні сил, ні бажання "гратися" з приготуванням вареників, пельменів, котлет чи навіть чебуреків абощо. Проте, щоб вийшло смачно і швидко, як і у випадку з картоплею, потрібно знати про деякі нюанси приготування напівфабрикатів.

Наприклад, багато господинь вважають, що перед приготуванням котлети, сирники, голубці та інші напівфабрикати краще розморожувати. Але це не так — в ідеалі на розігріту сковорідку вони мають лягати ще мороженими, інакше просто розповзуться і втратять нормальний вигляд. Які ще правила приготування заморожених котлет та інших страв варто взяти до уваги, розповідає РБК-Україна.

Як правильно смажити м'ясні напівфабрикати

По-перше, для смаження заморожених котлет вибирайте сковороду з високими бортами і кришкою. Якщо не маєте кришки конкретно до цієї сковорідки, ми ділилися порадами, з чого можна швиденько її зробити.

Прогрійте сковороду на великому вогні, додайте олію та зачекайте приблизно 1 хв, щоб вона гарненько розігрілася. Потім треба зменшити вогонь до середнього та обережно викласти котлети й відразу накрити їх кришкою. Якщо на напівфабрикатах зібралося дуже багато інею, акуратно зніміть його ножем, але так, щоб не зачепити панірування.

Пам’ятайте, що під час смаження постійно буде випаровуватись волога, тому знімати кришку й перевертати котлети треба буде дуже обережно, щоб не обпектися. Перший раз це робиться вже за 5-7 хв: відкрийте кришку, лопаткою переверніть котлети і знову накрийте сковорідку. Далі котлети варто перевернути ще кілька разів – кожні 2-3 хв. Таким чином вони рівномірно просмажаться і не будуть сирими всередині. Зазвичай заморожені котлети готові вже за 15-20 хв.

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