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Рецепт пышной творожной ватрушки, как у бабушки: этот вкус возвращает в детство (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Перед такими булочками не устоит никто Новость обновлена 28 февраля 2023, 11:12
Перед такими булочками не устоит никто. Фото Freepik

Бабушкины ватрушки всегда получались пышными и мягкими

Ватрушки с творогом – понятная в приготовлении, но от этого не менее вкусная выпечка. Это один из любимых десертов, которые в детстве готовили нам мамы и бабушки, как и тертый пирог с вареньем или воздушные рогалики.

Простой рецепт творожной ватрушки рассказывает фудблог recepti_svitlana21 в Инстаграм. Выпечка удивит вас пышностью, ароматностью и потрясающим вкусом, который возвращает в детство.

Рецепт ватрушки с творогом

Ингредиенты:

Тесто:

  • 150 мл теплого молока
  • 7 г сухих дрожжей (21 г свежих)
  • 80 г сахара
  • 2 яйца
  • 60 г сливочного масла
  • 10 г ванильного сахара
  • соль щепотка
  • 500 г муки

Начинка:

  • 300 г творога
  • 100 г сметаны
  • 100 г сахара
  • 1 белок
  • Ванильный сахар
  • 1 ст. л. крахмала

Способ приготовления:

  1. К молоку добавляем сахар и дрожжи и оставляем на 10-15 минут.
  2. Добавляем растопленное сливочное масло, яйца, ванильный сахар, соль и постепенно вводим муку.
  3. Замешиваем тесто. Ставим в теплое место на 1 час.
  4. Смешиваем составляющие начинки и доводим до однородности с помощью блендера.
  5. Раскатываем тесто на пергаменте, вырезаем круг и формируем бортик-косичку, как на видео.
  6. Смазываем растительным маслом, заливаем сырную начинку, выкладываем ягоды и выпекаем в духовке до румяной корочки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом из украинской кухни – вкусных вергунов. Выпечка получается пышной и мягкой.

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#Рецепт #Ватрушки