Рецепт пышной творожной ватрушки, как у бабушки: этот вкус возвращает в детство (видео)
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Бабушкины ватрушки всегда получались пышными и мягкими
Ватрушки с творогом – понятная в приготовлении, но от этого не менее вкусная выпечка. Это один из любимых десертов, которые в детстве готовили нам мамы и бабушки, как и тертый пирог с вареньем или воздушные рогалики.
Простой рецепт творожной ватрушки рассказывает фудблог recepti_svitlana21 в Инстаграм. Выпечка удивит вас пышностью, ароматностью и потрясающим вкусом, который возвращает в детство.
Рецепт ватрушки с творогом
Ингредиенты:
Тесто:
- 150 мл теплого молока
- 7 г сухих дрожжей (21 г свежих)
- 80 г сахара
- 2 яйца
- 60 г сливочного масла
- 10 г ванильного сахара
- соль щепотка
- 500 г муки
Начинка:
- 300 г творога
- 100 г сметаны
- 100 г сахара
- 1 белок
- Ванильный сахар
- 1 ст. л. крахмала
Способ приготовления:
- К молоку добавляем сахар и дрожжи и оставляем на 10-15 минут.
- Добавляем растопленное сливочное масло, яйца, ванильный сахар, соль и постепенно вводим муку.
- Замешиваем тесто. Ставим в теплое место на 1 час.
- Смешиваем составляющие начинки и доводим до однородности с помощью блендера.
- Раскатываем тесто на пергаменте, вырезаем круг и формируем бортик-косичку, как на видео.
- Смазываем растительным маслом, заливаем сырную начинку, выкладываем ягоды и выпекаем в духовке до румяной корочки.
Ранее "Телеграф" делился рецептом из украинской кухни – вкусных вергунов. Выпечка получается пышной и мягкой.