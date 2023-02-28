Рецепт пышной творожной ватрушки, как у бабушки: этот вкус возвращает в детство (видео)

Бабушкины ватрушки всегда получались пышными и мягкими

Ватрушки с творогом – понятная в приготовлении, но от этого не менее вкусная выпечка. Это один из любимых десертов, которые в детстве готовили нам мамы и бабушки, как и тертый пирог с вареньем или воздушные рогалики.

Простой рецепт творожной ватрушки рассказывает фудблог recepti_svitlana21 в Инстаграм. Выпечка удивит вас пышностью, ароматностью и потрясающим вкусом, который возвращает в детство.

Рецепт ватрушки с творогом

Ингредиенты:

Тесто:

150 мл теплого молока

7 г сухих дрожжей (21 г свежих)

80 г сахара

2 яйца

60 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

соль щепотка

500 г муки

Начинка:

300 г творога

100 г сметаны

100 г сахара

1 белок

Ванильный сахар

1 ст. л. крахмала

Способ приготовления:

К молоку добавляем сахар и дрожжи и оставляем на 10-15 минут. Добавляем растопленное сливочное масло, яйца, ванильный сахар, соль и постепенно вводим муку. Замешиваем тесто. Ставим в теплое место на 1 час. Смешиваем составляющие начинки и доводим до однородности с помощью блендера. Раскатываем тесто на пергаменте, вырезаем круг и формируем бортик-косичку, как на видео. Смазываем растительным маслом, заливаем сырную начинку, выкладываем ягоды и выпекаем в духовке до румяной корочки.

Ранее "Телеграф" делился рецептом из украинской кухни – вкусных вергунов. Выпечка получается пышной и мягкой.