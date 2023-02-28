Рецепт пишної сирної ватрушки, як у бабусі: цей смак повертає у дитинство (відео)
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Бабусині ватрушки завжди виходили пишними та м’якими
Ватрушки з сиром – зрозуміла у приготуванні, але від цього не менш смачна випічка. Це один із улюблених десертів, які в дитинстві готували нам мами та бабусі, як і тертий пиріг з варенням або повітряні рогалики.
Простий рецепт сирної ватрушки розповідає фудблог recepti_svitlana21 в Інстаграм. Випічка здивує вас пишністю, ароматністю та приголомшливим смаком, який повертає у дитинство.
Рецепт ватрушки з сиром
Інгредієнти:
Тісто:
- 150 мл теплого молока
- 7 г сухих дріжджів (21 г свіжих)
- 80 г цукру
- 2 яйця
- 60 г вершкового масла
- 10 г ванільного цукру
- солі щіпка
- 500 г борошна
Начинка:
- 300 г сиру
- 100 г сметани
- 100 г цукру
- 1 білок
- Ванільний цукор
- 1 ст. л. крохмалю
Спосіб приготування:
- До молока додаємо цукор та дріжджі та залишаємо на 10-15 хвилин.
- Додаємо розтоплене вершкове масло, яйця, ванільний цукор, сіль і поступово вводимо борошно.
- Замішуємо тісто. Ставимо у тепле місце на 1 годину.
- Змішуємо складові начинки та доводимо до однорідності за допомогою блендера.
- Розкочуємо тісто на пергаменті, вирізаємо коло і формуємо бортик-кіску, як на відео.
- Змащуємо олією, заливаємо сирну начинку, викладаємо ягоди і випікаємо в духовці до рум’яної скоринки.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом з української кухні – смачних вергунів. Випічка виходить пишною та м’якою.