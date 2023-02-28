Рецепт пишної сирної ватрушки, як у бабусі: цей смак повертає у дитинство (відео)

Бабусині ватрушки завжди виходили пишними та м’якими

Ватрушки з сиром – зрозуміла у приготуванні, але від цього не менш смачна випічка. Це один із улюблених десертів, які в дитинстві готували нам мами та бабусі, як і тертий пиріг з варенням або повітряні рогалики.

Простий рецепт сирної ватрушки розповідає фудблог recepti_svitlana21 в Інстаграм. Випічка здивує вас пишністю, ароматністю та приголомшливим смаком, який повертає у дитинство.

Рецепт ватрушки з сиром

Інгредієнти:

Тісто:

150 мл теплого молока

7 г сухих дріжджів (21 г свіжих)

80 г цукру

2 яйця

60 г вершкового масла

10 г ванільного цукру

солі щіпка

500 г борошна

Начинка:

300 г сиру

100 г сметани

100 г цукру

1 білок

Ванільний цукор

1 ст. л. крохмалю

Спосіб приготування:

До молока додаємо цукор та дріжджі та залишаємо на 10-15 хвилин. Додаємо розтоплене вершкове масло, яйця, ванільний цукор, сіль і поступово вводимо борошно. Замішуємо тісто. Ставимо у тепле місце на 1 годину. Змішуємо складові начинки та доводимо до однорідності за допомогою блендера. Розкочуємо тісто на пергаменті, вирізаємо коло і формуємо бортик-кіску, як на відео. Змащуємо олією, заливаємо сирну начинку, викладаємо ягоди і випікаємо в духовці до рум’яної скоринки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом з української кухні – смачних вергунів. Випічка виходить пишною та м’якою.