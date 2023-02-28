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Рецепт пишної сирної ватрушки, як у бабусі: цей смак повертає у дитинство (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Перед такими булочками не встоїть ніхто Новина оновлена 28 лютого 2023, 11:12
Перед такими булочками не встоїть ніхто. Фото Freepik

Бабусині ватрушки завжди виходили пишними та м’якими

Ватрушки з сиром – зрозуміла у приготуванні, але від цього не менш смачна випічка. Це один із улюблених десертів, які в дитинстві готували нам мами та бабусі, як і тертий пиріг з варенням або повітряні рогалики.

Простий рецепт сирної ватрушки розповідає фудблог recepti_svitlana21 в Інстаграм. Випічка здивує вас пишністю, ароматністю та приголомшливим смаком, який повертає у дитинство.

Рецепт ватрушки з сиром

Інгредієнти:

Тісто:

  • 150 мл теплого молока
  • 7 г сухих дріжджів (21 г свіжих)
  • 80 г цукру
  • 2 яйця
  • 60 г вершкового масла
  • 10 г ванільного цукру
  • солі щіпка
  • 500 г борошна

Начинка:

  • 300 г сиру
  • 100 г сметани
  • 100 г цукру
  • 1 білок
  • Ванільний цукор
  • 1 ст. л. крохмалю

Спосіб приготування:

  1. До молока додаємо цукор та дріжджі та залишаємо на 10-15 хвилин.
  2. Додаємо розтоплене вершкове масло, яйця, ванільний цукор, сіль і поступово вводимо борошно.
  3. Замішуємо тісто. Ставимо у тепле місце на 1 годину.
  4. Змішуємо складові начинки та доводимо до однорідності за допомогою блендера.
  5. Розкочуємо тісто на пергаменті, вирізаємо коло і формуємо бортик-кіску, як на відео.
  6. Змащуємо олією, заливаємо сирну начинку, викладаємо ягоди і випікаємо в духовці до рум’яної скоринки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом з української кухні – смачних вергунів. Випічка виходить пишною та м’якою.

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#Рецепт #Ватрушки