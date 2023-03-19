Не нужно покупать в магазине: готовим "красную икру" по необычному рецепту

Хочется, чтобы красная икра была на каждом празднике. От бутерброда с маслом и немножко подсоленной икрой не оторвешься! Однако у этого лакомства есть существенный минус — его цена.

Оказывается, деликатес можно приготовить дома. По рецепту Vazhnoznat это будет стоить дешевле, чем купить продукт готовым.

Как приготовить "красную икру"на основе рыбного бульона

Ингредиенты

150 г любой рыбы;

250 мл воды;

0,5 ч. л. соли;

5 г агар-агара;

пищевой краситель;

1 лавровый лист;

100 мл подсолнечного масла.

Приготовление

Налейте подсолнечное масло в бокал и поставьте в морозилку. В воду добавьте рыбу, лавровый лист. Доведите до кипения и варите на медленном огне еще 15 минут. Процедите бульон от рыбы и специй. Добавьте каплю красного пищевого красителя, агар-агара и варите еще 5 минут. По консистенции бульон должен напоминать кисель. Получившуюся жидкость наберите в пипетку или шприц. Потом достаньте подсолнечное масло из морозилки и капните в нее бульон. "Икринка" сразу застынет и начнет опускаться на дно. Проделайте эту процедуру с оставшимся бульоном. Процедите масло через сито, а икру сложи в герметичную емкость. Хранить имитацию икры можно в холодном месте не больше недели.

В качестве закуски также можно приготовить и грибную икру с морковью и луком. Готовить ее легко, но настолько вкусная, что первой улетит со стола.