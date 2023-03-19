Не нужно покупать в магазине: готовим "красную икру" по необычному рецепту
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Хочется, чтобы красная икра была на каждом празднике. От бутерброда с маслом и немножко подсоленной икрой не оторвешься! Однако у этого лакомства есть существенный минус — его цена.
Оказывается, деликатес можно приготовить дома. По рецепту Vazhnoznat это будет стоить дешевле, чем купить продукт готовым.
Как приготовить "красную икру"на основе рыбного бульона
Ингредиенты
- 150 г любой рыбы;
- 250 мл воды;
- 0,5 ч. л. соли;
- 5 г агар-агара;
- пищевой краситель;
- 1 лавровый лист;
- 100 мл подсолнечного масла.
Приготовление
- Налейте подсолнечное масло в бокал и поставьте в морозилку.
- В воду добавьте рыбу, лавровый лист. Доведите до кипения и варите на медленном огне еще 15 минут.
- Процедите бульон от рыбы и специй. Добавьте каплю красного пищевого красителя, агар-агара и варите еще 5 минут. По консистенции бульон должен напоминать кисель.
- Получившуюся жидкость наберите в пипетку или шприц. Потом достаньте подсолнечное масло из морозилки и капните в нее бульон. "Икринка" сразу застынет и начнет опускаться на дно. Проделайте эту процедуру с оставшимся бульоном.
- Процедите масло через сито, а икру сложи в герметичную емкость. Хранить имитацию икры можно в холодном месте не больше недели.
В качестве закуски также можно приготовить и грибную икру с морковью и луком. Готовить ее легко, но настолько вкусная, что первой улетит со стола.