Укр

Не нужно покупать в магазине: готовим "красную икру" по необычному рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Икра - любимое многими лакомство
Икра - любимое многими лакомство. Фото uavgusta.net

Хочется, чтобы красная икра была на каждом празднике. От бутерброда с маслом и немножко подсоленной икрой не оторвешься! Однако у этого лакомства есть существенный минус — его цена.

Оказывается, деликатес можно приготовить дома. По рецепту Vazhnoznat это будет стоить дешевле, чем купить продукт готовым.

Как приготовить "красную икру"на основе рыбного бульона

Ингредиенты

  • 150 г любой рыбы;
  • 250 мл воды;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 5 г агар-агара;
  • пищевой краситель;
  • 1 лавровый лист;
  • 100 мл подсолнечного масла.

Приготовление

  1. Налейте подсолнечное масло в бокал и поставьте в морозилку.
  2. В воду добавьте рыбу, лавровый лист. Доведите до кипения и варите на медленном огне еще 15 минут.
  3. Процедите бульон от рыбы и специй. Добавьте каплю красного пищевого красителя, агар-агара и варите еще 5 минут. По консистенции бульон должен напоминать кисель.
  4. Получившуюся жидкость наберите в пипетку или шприц. Потом достаньте подсолнечное масло из морозилки и капните в нее бульон. "Икринка" сразу застынет и начнет опускаться на дно. Проделайте эту процедуру с оставшимся бульоном.
  5. Процедите масло через сито, а икру сложи в герметичную емкость. Хранить имитацию икры можно в холодном месте не больше недели.

В качестве закуски также можно приготовить и грибную икру с морковью и луком. Готовить ее легко, но настолько вкусная, что первой улетит со стола.

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#Рецепт #Икра #Закуска #Готовим дома