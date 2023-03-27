Идеально для тех, кто следит за фигурой: рецепт пикантной закуски к шашлыку
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Быстро, просто и очень вкусно
Шашлык — это всегда хорошо. Но для него важно выбрать хорошее мясо и замариновать правильно. Однако важно не только приготовить шашлык, разнообразить пикник чем-то еще.
Поскольку с мясом лучше всего сочетаются овощи, предлагаем приготовить пикантную закуску из помидоров по рецепту Zhyttia.com.ua. Готовится она просто, а продукты можно найти дома или же в ближайшем магазине. А чтобы блюдо было более легким, обходимся без майонеза.
Как приготовить закуску к шашлыку из помидоров
Ингредиенты:
- помидоры – 4 шт., 500 гр;
- красный лук – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- оливковое масло – 4 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сухой базилик – 1 ч. л.;
- петрушка, острый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры, красный лук нарезаем колечками.
- В миску небольшого размера вливаем оливковое масло, добавляем мед и лимонный сок. Добавляем острый перец, соль, базилик и хорошо перемешиваем.
- В стеклянную форму выкладываем половину колец помидоров, затем половину колец лука.
- Посыпаем мелко нарезанным чесноком, вливаем подготовленный маринад.
- Выкладываем оставшиеся помидоры, посыпаем чесноком и выкладываем лук. Заливаем маринадом. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на час.
- Перед подачей посыпаем измельченной петрушкой.
Кстати, пикник также можно разнообразить трехслойной закуской из сала. Легкая в приготовлении, она подойдет к любому столу.