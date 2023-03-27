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Идеально для тех, кто следит за фигурой: рецепт пикантной закуски к шашлыку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Закуска из помидоров к шашлыку
Закуска из помидоров к шашлыку. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Быстро, просто и очень вкусно

Шашлык — это всегда хорошо. Но для него важно выбрать хорошее мясо и замариновать правильно. Однако важно не только приготовить шашлык, разнообразить пикник чем-то еще.

Поскольку с мясом лучше всего сочетаются овощи, предлагаем приготовить пикантную закуску из помидоров по рецепту Zhyttia.com.ua. Готовится она просто, а продукты можно найти дома или же в ближайшем магазине. А чтобы блюдо было более легким, обходимся без майонеза.

Как приготовить закуску к шашлыку из помидоров

Ингредиенты:

  • помидоры – 4 шт., 500 гр;
  • красный лук – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • оливковое масло – 4 ст. л.;
  • мед – 1 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сухой базилик – 1 ч. л.;
  • петрушка, острый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры, красный лук нарезаем колечками.
  2. В миску небольшого размера вливаем оливковое масло, добавляем мед и лимонный сок. Добавляем острый перец, соль, базилик и хорошо перемешиваем.
  3. В стеклянную форму выкладываем половину колец помидоров, затем половину колец лука.
  4. Посыпаем мелко нарезанным чесноком, вливаем подготовленный маринад.
  5. Выкладываем оставшиеся помидоры, посыпаем чесноком и выкладываем лук. Заливаем маринадом. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на час.
  6. Перед подачей посыпаем измельченной петрушкой.

Кстати, пикник также можно разнообразить трехслойной закуской из сала. Легкая в приготовлении, она подойдет к любому столу.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома