Идеально для тех, кто следит за фигурой: рецепт пикантной закуски к шашлыку

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Шашлык — это всегда хорошо. Но для него важно выбрать хорошее мясо и замариновать правильно. Однако важно не только приготовить шашлык, разнообразить пикник чем-то еще.

Поскольку с мясом лучше всего сочетаются овощи, предлагаем приготовить пикантную закуску из помидоров по рецепту Zhyttia.com.ua. Готовится она просто, а продукты можно найти дома или же в ближайшем магазине. А чтобы блюдо было более легким, обходимся без майонеза.

Как приготовить закуску к шашлыку из помидоров

Ингредиенты:

помидоры – 4 шт., 500 гр;

красный лук – 2 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

оливковое масло – 4 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

сухой базилик – 1 ч. л.;

петрушка, острый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры, красный лук нарезаем колечками. В миску небольшого размера вливаем оливковое масло, добавляем мед и лимонный сок. Добавляем острый перец, соль, базилик и хорошо перемешиваем. В стеклянную форму выкладываем половину колец помидоров, затем половину колец лука. Посыпаем мелко нарезанным чесноком, вливаем подготовленный маринад. Выкладываем оставшиеся помидоры, посыпаем чесноком и выкладываем лук. Заливаем маринадом. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на час. Перед подачей посыпаем измельченной петрушкой.

Кстати, пикник также можно разнообразить трехслойной закуской из сала. Легкая в приготовлении, она подойдет к любому столу.