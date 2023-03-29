Чем заменить мясо в шаурме: бомба-вкуснятина из того, что нашлось в холодильнике

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Шаурма с колбасками
Шаурма с колбасками. Фото cookorama.com.ua

Идеально подойдет и на обед, и на пикник, и для перекусов

Домашняя шаурма – это прекрасный вариант закуски. Вкусная и сытная, такая закуска отлично подходит для похода на пикник, прогулки в парке, для перекуса или просто для проведения отличного выходного дня дома.

Сегодня попробуем новый вариант классической шаурмы по рецепту Сookorama — с охотничьими колбасками, листьями салата, болгарским перцем и сыром Эменталь. Безусловно, сыр можно взять другой, но именно этот дает очень острый, выраженный вкус.

Как приготовить шаурму с колбасками

Ингредиенты:

  • лаваш – 3 шт.;
  • охотничьи колбаски – 6 шт.;
  • салат – 1 пучок;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • кетчуп – 100 мл;
  • сыр Эменталь – 100 гр.

Способ приготовления:

  1. Листья лаваша смазать кетчупом по всей длине.
  2. Листья салата промыть, обсушить и выложить на край лаваша.
  3. Болгарский перец помыть, обсушить, удалить сердцевину и порезать ломтиками. Выложить на листья салата.
  4. Сверху выложить по две охотничьи колбаски.
  5. Сыр порезать ломтиками и положить сверху на колбаски.
  6. Скрутить роллы.
  7. Поставить в микроволновку на 2 минуты, чтобы сыр расплавился.

Кстати, лаваш тоже можно приготовить самостоятельно. Тем более, это достаточно просто.

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