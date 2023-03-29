Чем заменить мясо в шаурме: бомба-вкуснятина из того, что нашлось в холодильнике

Идеально подойдет и на обед, и на пикник, и для перекусов

Домашняя шаурма – это прекрасный вариант закуски. Вкусная и сытная, такая закуска отлично подходит для похода на пикник, прогулки в парке, для перекуса или просто для проведения отличного выходного дня дома.

Сегодня попробуем новый вариант классической шаурмы по рецепту Сookorama — с охотничьими колбасками, листьями салата, болгарским перцем и сыром Эменталь. Безусловно, сыр можно взять другой, но именно этот дает очень острый, выраженный вкус.

Как приготовить шаурму с колбасками

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт.;

охотничьи колбаски – 6 шт.;

салат – 1 пучок;

болгарский перец – 1 шт.;

кетчуп – 100 мл;

сыр Эменталь – 100 гр.

Способ приготовления:

Листья лаваша смазать кетчупом по всей длине. Листья салата промыть, обсушить и выложить на край лаваша. Болгарский перец помыть, обсушить, удалить сердцевину и порезать ломтиками. Выложить на листья салата. Сверху выложить по две охотничьи колбаски. Сыр порезать ломтиками и положить сверху на колбаски. Скрутить роллы. Поставить в микроволновку на 2 минуты, чтобы сыр расплавился.

Кстати, лаваш тоже можно приготовить самостоятельно. Тем более, это достаточно просто.