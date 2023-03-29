Чем заменить мясо в шаурме: бомба-вкуснятина из того, что нашлось в холодильнике
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Идеально подойдет и на обед, и на пикник, и для перекусов
Домашняя шаурма – это прекрасный вариант закуски. Вкусная и сытная, такая закуска отлично подходит для похода на пикник, прогулки в парке, для перекуса или просто для проведения отличного выходного дня дома.
Сегодня попробуем новый вариант классической шаурмы по рецепту Сookorama — с охотничьими колбасками, листьями салата, болгарским перцем и сыром Эменталь. Безусловно, сыр можно взять другой, но именно этот дает очень острый, выраженный вкус.
Как приготовить шаурму с колбасками
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт.;
- охотничьи колбаски – 6 шт.;
- салат – 1 пучок;
- болгарский перец – 1 шт.;
- кетчуп – 100 мл;
- сыр Эменталь – 100 гр.
Способ приготовления:
- Листья лаваша смазать кетчупом по всей длине.
- Листья салата промыть, обсушить и выложить на край лаваша.
- Болгарский перец помыть, обсушить, удалить сердцевину и порезать ломтиками. Выложить на листья салата.
- Сверху выложить по две охотничьи колбаски.
- Сыр порезать ломтиками и положить сверху на колбаски.
- Скрутить роллы.
- Поставить в микроволновку на 2 минуты, чтобы сыр расплавился.
Кстати, лаваш тоже можно приготовить самостоятельно. Тем более, это достаточно просто.