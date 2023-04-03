Приготовьте печень так — и забудете про другие способы: рецепт с чесноком и сметаной

Очень вкусное блюдо из бюджетного субпродукта

Из печени можно сделать не только вкусный паштет, но и подать его как самостоятельное блюдо. Продукт по этому рецепту получается очень мягким, с нежным сливочным вкусом.

Рецептом сметанного соуса к печени поделились на портале "Школа Жизни". Это базовый рецепт, можно добавить еще и горчицы – будет тоже очень вкусно.

Ингредиенты:

Печень куриная – 500 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – по вкусу

Сметана – 2 ст. л.

Сливочное масло – 30 г

Подсолнечное масло

Сахар – щепотка

Соль, перец

Способ приготовления:

Вымытую и зачищенную куриную печень заливаем крутым кипятком. Готовим в мультиварке или в сковороде. Лук нарезаем четверть кольцами или полукольцами. Обжариваем ее до золотистого цвета на сливочном масле с каплей растительного масла. Добавляем сахар и готовим еще несколько минут. Печень отбрасываем на дуршлаг. Добавляем к золотистому луку, жарим вместе. Солим. Добавляем сметану и около 50-70 миллилитров воды. Тушим 10-15 минут.

Это отличный ужин, который быстро и просто готовится. Ее можно подавать с любым гарниром, но вкуснее всего будет с нежным картофельным пюре.