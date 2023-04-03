Приготовьте печень так — и забудете про другие способы: рецепт с чесноком и сметаной
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Очень вкусное блюдо из бюджетного субпродукта
Из печени можно сделать не только вкусный паштет, но и подать его как самостоятельное блюдо. Продукт по этому рецепту получается очень мягким, с нежным сливочным вкусом.
Рецептом сметанного соуса к печени поделились на портале "Школа Жизни". Это базовый рецепт, можно добавить еще и горчицы – будет тоже очень вкусно.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – по вкусу
- Сметана – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 30 г
- Подсолнечное масло
- Сахар – щепотка
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Вымытую и зачищенную куриную печень заливаем крутым кипятком. Готовим в мультиварке или в сковороде.
- Лук нарезаем четверть кольцами или полукольцами. Обжариваем ее до золотистого цвета на сливочном масле с каплей растительного масла. Добавляем сахар и готовим еще несколько минут.
- Печень отбрасываем на дуршлаг. Добавляем к золотистому луку, жарим вместе. Солим.
- Добавляем сметану и около 50-70 миллилитров воды. Тушим 10-15 минут.
Это отличный ужин, который быстро и просто готовится. Ее можно подавать с любым гарниром, но вкуснее всего будет с нежным картофельным пюре.