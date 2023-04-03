Укр

Приготовьте печень так — и забудете про другие способы: рецепт с чесноком и сметаной

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Обычная печень может стать самостоятельным блюдом
Обычная печень может стать самостоятельным блюдом. Фото pinterest.com

Очень вкусное блюдо из бюджетного субпродукта

Из печени можно сделать не только вкусный паштет, но и подать его как самостоятельное блюдо. Продукт по этому рецепту получается очень мягким, с нежным сливочным вкусом.

Рецептом сметанного соуса к печени поделились на портале "Школа Жизни". Это базовый рецепт, можно добавить еще и горчицы – будет тоже очень вкусно.

Ингредиенты:

  • Печень куриная – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – по вкусу
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Подсолнечное масло
  • Сахар – щепотка
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Вымытую и зачищенную куриную печень заливаем крутым кипятком. Готовим в мультиварке или в сковороде.
  2. Лук нарезаем четверть кольцами или полукольцами. Обжариваем ее до золотистого цвета на сливочном масле с каплей растительного масла. Добавляем сахар и готовим еще несколько минут.
  3. Печень отбрасываем на дуршлаг. Добавляем к золотистому луку, жарим вместе. Солим.
  4. Добавляем сметану и около 50-70 миллилитров воды. Тушим 10-15 минут.

Это отличный ужин, который быстро и просто готовится. Ее можно подавать с любым гарниром, но вкуснее всего будет с нежным картофельным пюре.

Теги:
#Рецепт #Печень #Соус