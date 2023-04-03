Готовьте сразу много: рецепт невероятного картофеля с чесночным маслом (видео)

Вкусно и очень просто

Если привычные гарниры, вроде полезных каш или идеального картофельного пюре надоели – значит, пора идти дальше и пробовать что-нибудь новое. Предлагаем запечь картофель с чесночным маслом.

Каждая порция получается хрустящая, нежная и ароматная. Как запечь такой картофель, рассказали на кулинарном ютуб-канале Smachno.

Ингредиенты:

картофель небольшой — 6 шт

растительное масло для смазывания картофеля

сливочное масло — 40 г

чеснок — 3 зубчика

зелень укропа

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель тщательно моем и надрезаем крест-накрест. Насечки должны доходить до середины каждой картофелины. Заливаем ее кипятком, подсаливаем и варим 10 минут. Вынимаем из горячей воды. Смазываем маслом и выкладываем на противень насечками вверх. Ставим противень в предварительно разогретую до 190 градусов духовку. Время приготовления – около 30 минут. В это время готовим чесночное масло. Зелень укропа мелко нарезаем. Чеснок пропускаем через пресс. Масло солим, вилкой вмешиваем в него чеснок и укроп. Достаем картошку. В каждый надрез кладем порцию готового чесночного масла.

Запеченный картофель с чесночным маслом готов. Его следует сразу подавать к столу – просто в то время, как масло плавится в надрезах. Кстати, такой картофель можно подавать к борщу вместе с чесночными пампушками.