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Готовьте сразу много: рецепт невероятного картофеля с чесночным маслом (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень ароматная картошечка Новость обновлена 03 апреля 2023, 19:24
Очень ароматная картошечка. Фото Скриншот из YouTube

Вкусно и очень просто

Если привычные гарниры, вроде полезных каш или идеального картофельного пюре надоели – значит, пора идти дальше и пробовать что-нибудь новое. Предлагаем запечь картофель с чесночным маслом.

Каждая порция получается хрустящая, нежная и ароматная. Как запечь такой картофель, рассказали на кулинарном ютуб-канале Smachno.

Ингредиенты:

  • картофель небольшой — 6 шт
  • растительное масло для смазывания картофеля
  • сливочное масло — 40 г
  • чеснок — 3 зубчика
  • зелень укропа
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель тщательно моем и надрезаем крест-накрест. Насечки должны доходить до середины каждой картофелины.
  2. Заливаем ее кипятком, подсаливаем и варим 10 минут. Вынимаем из горячей воды.
  3. Смазываем маслом и выкладываем на противень насечками вверх. Ставим противень в предварительно разогретую до 190 градусов духовку. Время приготовления – около 30 минут.
  4. В это время готовим чесночное масло. Зелень укропа мелко нарезаем. Чеснок пропускаем через пресс. Масло солим, вилкой вмешиваем в него чеснок и укроп.
  5. Достаем картошку. В каждый надрез кладем порцию готового чесночного масла.

Запеченный картофель с чесночным маслом готов. Его следует сразу подавать к столу – просто в то время, как масло плавится в надрезах. Кстати, такой картофель можно подавать к борщу вместе с чесночными пампушками.

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#Рецепт #Картошка